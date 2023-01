Muitos deuses estavam nos seus vinte e poucos anos na década de 1960 - o que significa que são agora octogenários.

Opinião Sociedade 3 min.

Morte de Pelé

O crepúsculo dos deuses

Hugo GUEDES Muitos deuses estavam nos seus vinte e poucos anos na década de 1960 - o que significa que são agora octogenários.

Billy Wilder, um dos maiores realizadores da idade de ouro de Hollywood, assinou "Sunset Boulevard" em 1950. O título tem um duplo sentido: de forma literal menciona a avenida, longa de 40 quilómetros, que cruza Los Angeles numa linha recta de leste a oeste, terminando no oceano Pacífico; é por aqui que se situa a mansão onde um corpo aparece a boiar na piscina, naquela que é uma das sequências de abertura mais famosas do cinema.

Mas "Sunset" tem também o significado metafórico do ocaso, do fim de um glorioso dia de sol. O filme centra-se em Norma Desmond, uma grande vedeta do cinema mudo que, incapaz de aceitar que o seu tempo passou há muito, planeia o seu regresso à ribalta, custe o que custar.

As consequências são trágicas, pois a ambição tresloucada de Norma, a sua obsessão pelo estrelato perdido, impedem-na de ver que a carreira já atingiu o seu inexorável crepúsculo. Por uma vez sem exemplo, a tradução em português, não seguindo o título original, é extremamente inspirada: a obra chama-se "O crepúsculo dos deuses".

É esse o título que gostaria de dar a um texto sobre Pelé, o homem que nos empurrou até ao futebol moderno, a primeira grande superestrela verdadeiramente global. Aos 30 anos, acabado de vencer o seu terceiro Mundial, o camisa dez venceu uma votação para "pessoa mais famosa do mundo" - algo que, antes dele, seria impensável para um futebolista. A partir daí começou a sua longa caminhada em direcção à irrelevância, ao som de projectos gananciosos, situacionistas e nunca verdadeiramente bem-sucedidos que resultaram invariavelmente numa certa diminuição da lenda.

O triste desaparecimento de Edson Arantes do Nascimento, ocorrido a 29 de Dezembro, vem pelo menos trazer clareza ao seu legado e ao seu lugar na História, a personificação do futebol como alegria, beleza e realização de sonhos. Um deus caído.

Não só Pelé o foi, mas também Maradona, desaparecido há apenas dois anos. Fernando Gomes, há apenas um mês; Eusébio, Cruyff, Di Stéfano, todos na última década. O panteão futebolístico de nomes míticos tornou-se nos últimos anos surpreendentemente preenchido.

O mesmo parece passar-se em muitos outros campos. Os deuses estão a desvanecer-se, que é como quem diz os grandes vultos em várias áreas do conhecimento humano estão a desaparecer, e aparentemente a velocidade crescente. Senão vejamos, só no último ano faleceram os líderes políticos Mikhail Gorbachev, Isabel II, Madeleine Albright ou José Eduardo dos Santos, e também o papa Bento XVI.

Nas artes a lista é igualmente trágica: a pintora Paula Rego, a cantora Gal Costa, os músicos Vangelis e Jerry Lee Lewis, os actores Belmondo, Olivia Newton-John, William Hurt, Monica Vitti, Sidney Poitier, o realizador Jean-Luc Godard. Os designers Issey Miyake e Vivianne Westwood nunca mais contribuirão para a mudança visual dos nossos tempos; Pierre Cardin tinha partido pouco tempo antes, tal como Kirk Douglas ou Sean Connery, ou ainda Charlie Watts, o baterista dos Rolling Stones.

Não é uma coincidência, claro. Quase todos estes nomes se tornaram importantes durante a década que tudo mudou, a década de 1960, onde a rotação do planeta pareceu acelerar decisivamente. São baby boomers nascidos logo a seguir à II guerra, quando havia uma renovada esperança no futuro; quase todos estavam nos seus vinte e poucos nessa altura, alguns eram ainda mais jovens - o que significa que são agora octogenários e começam a ultrapassar a esperança média de vida que tinham à nascença. Assistimos à inevitabilidade da existência humana, mesmo que os feitos destes deuses os tenham porventura libertado da lei da morte.

Também por isso é importante apreciar os grandes que ainda se passeiam entre nós. Os Scorsese ou Woody Allen, os Mick Jagger ou Paul McCartney, as Madonnas ou os Bono, e mesmo os Ronaldos e os Messis. Somos privilegiados por ser seus contemporâneos, logo disfrutemo-lo - nem os deuses são eternos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.