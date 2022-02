É o terceiro inseto a ser autorizado para consumo humano na União Europeia. O primeiro foi a larva de farinha e depois o gafanhoto. As Nações Unidas recomendam a vulgarização destas fontes de proteína na dieta ocidental, como forma de resolver a fome e ajudar a combater as alterações climáticas.

Novas comidas

O comum grilo já pode estar no seu prato

A perspetiva de as alterações climáticas obrigarem a repensar a cadeia alimentar levam a FAO (Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas) a incentivar os países ocidentais a copiar os países asiáticos que já contam com insetos na sua gastronomia.

Esta sexta-feira, a Comissão Europeia anunciou que foi autorizada a comercialização para consumo humano de grilos (Acheta domesticus). O grilo poderá ser vendido inteiro - congelado ou seco – e em pó. Pode ser vendido como snack ou como um ingrediente usado numa variedade de confeções alimentares.

A comercialização deste inseto para fazer parte da dieta dos europeus foi aprovada pelos 27 Estados-membros no passado dia 8 de dezembro, após a Agência Europeia de Segurança Alimentar ter feito “testes muito exigentes de segurança ao consumo deste inseto”, sob as condições descritas, segundo descreve o comunicado da Comissão.

A autorização para consumo humano de grilos foi aprovada ao abrigo da Regulação Novos Alimentos que aprecia os pedidos de introdução de novos ingredientes para consumo na União Europeia desde 1997.

Comer insetos secos? União Europeia aprova Os países aceitaram que farinha de larvas secas possa estar nos pratos europeus. Os insetos são vistos como uma resposta à fome e à poluição provocada pela carne de vaca.

Carne de laboratório, é o próximo passo?

O grilo é o terceiro inseto a ser aprovado para consumo, seguido das larvas de farinha em abril do ano passado, e do gafanhoto migratório em novembro. Por causa das alterações climáticas que estão a causar enorme pressão nos sistemas agrícolas tradicionais, e pelo desincentivo que se quer dar ao consumo de carne, através da estratégia “Do Prado ao Prato”, a Comissão pretende acelerar a mudança da cadeia alimentar europeia. Mas há porventura, ainda um grande trabalho a fazer, cultural, para vencer a resistência quanto ao consumo de insetos na Europa.

Além dos insetos, há vários produtos que serão propostos nos próximos tempos às autoridades europeias para serem considerados comida. Um dos mais notórios é a carne de laboratório – com um grande centro em Maastricht, nos Países Baixos – que há pouco tempo parecia ficção científica e está muito próxima de se tornar realidade.

Neste momento, já há um lóbi instalado em Bruxelas para acelerar a autorização de comercialização de carne produzida em laboratório – cultivada em biorreatores a partir de células de animais que não precisam de ser mortos.

As algas também fazem parte do novo menu

Na passada quarta-feira, a Comissão lançou a “EU4Algae”, uma plataforma para acelerar o desenvolvimento da indústria das algas e promover o uso deste recurso marinho na culinária. As algas são vistas também como um ingrediente do futuro, quando os stocks de peixe estão a desaparecer – e oferecem uma variedade de nutrientes e são, além do mais, sustentáveis.

No entanto, considera a Comissão, “a sua produção e consumo são atualmente pouco significantes”. Além disso, as algas têm um papel importante na absorção de dióxido de carbono da atmosfera, na mitigação das alterações climáticas e contribuem para a saúde dos oceanos. Esta plataforma visa pôr em contacto, produtores, cientistas, organizações não governamentais, autoridades públicas e todo o ecossistema financeiro.

A criação de uma nova indústria das algas na Europa é vista também como uma oportunidade para dar outras aplicações a este recurso pouco explorado: o de ser um “plástico” biodegradável.

