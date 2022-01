Uma pastelaria de Belfast recusou fazer um bolo com frase a apoiar casamento gay, em 2014. Um ativista queixou-se, mas agora os juízes recusaram analisar a questão por não terem sido dados todos os passos na Irlanda do Norte.

Justiça

Caso do bolo pró-direitos gay com figuras da Rua Sésamo foi recusado pelo Tribunal dos Direitos Humanos

O britânico Gareth Lee, no que parece agora um muito distante ano de 2014, encomendou a um pasteleiro de Belfast, a capital da Irlanda do Norte onde então habitava, um bolo de apoio a uma causa que defendia. Lee, então com 45 anos, pediu que o bolo ostentasse a frase “Apoiem o casamento gay” e que fosse também desenhado o logotipo da QueerSpace, uma associação de apoio à comunidade gay, lésbica e transsexual.

O bolo tinha também o propósito de manifestar pela associação o descontentamento por o Parlamento da Irlanda do Norte ter acabado de rejeitar, na terceira vez em que a lei era proposta, e por uma pequena margem, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Gareth Lee pagou adiantado à pastelaria Ashers a encomenda do bolo que seria decorado com a imagem de dois populares bonecos infantis da Rua Sésamo, Bert e Ernie, o logo do QueerSpace e a referida frase de apoio.

Segundo a descrição dos factos contida numa decisão desta quinta-feira, dia 6, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no dia seguinte o dono da pastelaria em Belfast telefonou a avisar que não poderia satisfazer a encomenda porque “a Ashers Bakery é um negócio cristão”. O patrão pediu desculpa pelo contratempo e devolveu o dinheiro.

O caso teria acabado ali, não fosse Lee ter, então nesse ano turbulento em que o casamento gay fora mais uma vez rejeitado pelo Parlamento de Belfast, tentado processar a pastelaria e os seus donos por recusa de fornecer serviços. Os donos ripostaram nos tribunais nacionais invocando que não recusaram confecionar o bolo apenas invocaram o direito de consciência de não subscreverem mensagens em desacordo com as suas crenças.

Gareth Lee levou então o assunto para fora das Ilhas Britânicas, ao Supremo Tribunal dos Direitos Humanos, que funciona em Estrasburgo. Tribunal que considerou agora que a queixa em torno do bolo não deverá ser apreciada por este coletivo de juízes, uma vez que Gareth Lee não esgotou todas as instâncias judiciais domésticas do país onde o caso se deu.

Entretanto, a Irlanda do Norte acabaria por aprovar a celebração de casamentos de pessoas do mesmo sexo em 2020.

