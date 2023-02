Estudo conclui que a convivência em casal tem influência nos níveis de açúcar no sangue.

Sociedade 2 min.

Dia dos Namorados

O amor diminui o risco de diabetes. Mas só depois dos 50

Simon MARTIN Estudo conclui que a convivência em casal tem influência nos níveis de açúcar no sangue.

Na semana em que se celebra o Dia dos Namorados, a Universidade do Luxemburgo divulgou os resultados de um estudo que estabelece a ligação entre os níveis de açúcar no sangue e a convivência na mesma casa com um parceiro.

"As relações conjugais podem ser particularmente relevantes para a saúde dos adultos mais velhos e este estudo explora as associações do estado civil e qualidade conjugal com níveis glicémicos médios em adultos mais velhos, utilizando dados longitudinais", propõe o estudo, da autoria de investigadores luxemburgueses e canadianos.

Há 30 mil pessoas com diabetes no Luxemburgo A prevalência doença tem vindo a aumentar nas últimas décadas e o Grão-Ducado não é exceção.

De acordo com um artigo publicado no British Medical Journal, a equipa concluiu que as pessoas que moram com um/uma parceiro/a têm níveis de açúcar no sangue mais baixos.

De 2004 a 2013, foram analisados dados de 3.335 adultos, com idades entre os 50 e 89 anos, "sem diabetes previamente diagnosticada". O grupo deu sangue regularmente "para analisar alterações nos níveis de hemoglobina A1c (HbA1c) nos indivíduos em relação aos seus indicadores conjugais (estado civil, apoio social do cônjuge, e tensão social do cônjuge) ao longo do tempo, utilizando modelos lineares de efeito fixo".

O resultado? "Verificámos que estar casado estava associado a valores mais baixos de HbA1c (β: -0,21%; 95% CI -0,31% a -0,10%) entre adultos sem diabetes pré-existente."

O estudo, que durou nove anos, conclui assim que "as relações conjugais, independentemente da sua qualidade, estão associadas a valores mais baixos de HbA1c (açúcar) para adultos do sexo masculino e feminino com mais de 50 anos".

"Da mesma forma, estas relações pareciam ter um efeito protetor contra os níveis de glicose no sangue acima do limiar da pré-diabetes", refere também a investigação.



Casal grão-ducal celebra 42 anos de casamento com novas fotos Henri e Maria Teresa divulgaram esta terça-feira os novos retratos oficiais.

Apoio na perda e no divórcio

O estudo sugere ainda que os idosos precisam de apoio adicional para regular o açúcar no sangue quando se deparam com a perda de um ente querido ou no contexto de um divórcio.



"Acho que o casamento e a coabitação exigem um investimento emocional particular durante um longo período de tempo", afirma Katherine Ford, ex-aluna de doutoramento da Universidade de Luxemburgo e autora do estudo, citada pelo jornal Virgule.

"A importância desse tipo de relacionamento provavelmente significa que a perda pode ter implicações para a saúde, incluindo níveis médios de açúcar no sangue, em idades avançadas", conclui Ford.

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.