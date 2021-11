Cíntia Ertel, psicóloga e autora do livro infantil "O Papagaio Imigrante", fala ao Contacto sobre a importância de ensinar o alemão de forma lúdica às crianças lusófonas.

Sociedade 2 10 min.

Literatura infantil

"O alemão muitas vezes acaba por se tornar uma disciplina 'aversiva' para as crianças"

Ana TOMÁS Cíntia Ertel, psicóloga e autora do livro infantil "O Papagaio Imigrante", fala ao Contacto sobre a importância de ensinar o alemão de forma lúdica às crianças lusófonas.

Cíntia Ertel é natural de Itapiranga, no interior de Santa Catarina, no Brasil, mas a sua história, tal como a de muitos brasileiros, é feita da mistura de gentes e de culturas. A sua família materna descende de alemães, da região de Hunsrück, na fronteira com o Luxemburgo, e a paterna de libaneses e portugueses. Vive no Grão-Ducado desde 2012 – e já tem nacionalidade luxemburguesa – com o marido que é alemão e com os dois filhos, que crescem num país multicultural e multilinguístico onde toda essa diversidade familiar é ainda mais ampliada.

Cíntia Ertel Foto: DR

Psicóloga de formação, acaba de lançar "O Papagaio Imigrante“, um livro infantil, com ilustrações de Agnes Antonello. A obra, publicada em Portugal e no Brasil, pela Flamingo Edições, visa promover a aprendizagem do alemão – uma das três línguas do Grão-Ducado – junto das crianças lusodescendentes, de forma lúdica, ao mesmo tempo que vai abordando o contexto da imigração nos mais pequenos e a dualidade entre o lugar a que se chama casa e a formação da identidade.

É a falta de vocabulário, gramática, em alemão ou francês, que fará uma criança repetir o ano e não a falta do luxemburguês.

Nesta entrevista a autora, que trabalha numa "maison relais", explica o que a inspirou a escrever este livro, fala da sua experiência de trabalho com crianças lusófonas e das dificuldades que sentem na aprendizagem do alemão – e não no luxemburguês .

"O Ben não sabe o que é ser brasileiro. Também não sabe o que é ser alemão. Nasceu num terceiro país, Luxemburgo. Que não é meu, nem do pai dele. Ele sempre diz 'sou brasileiro e alemão'. Mas nunca disse 'sou luxemburguês'." Este trecho faz parte de um texto que escreveu para o Contacto, em 2019, sobre a sua família e a vivência no Luxemburgo. Porque há esta dissonância entre o país que veem como sua casa (Luxemburgo) e aquele ou aqueles que definem a sua identidade?

Eu acredito que a identidade é formada pelas experiências que você tem, como reage a elas e o que sente vivenciando-as. Somado a isso, há o contexto social, cultural, económico, etc. Então no caso dos meus filhos, o que eles vivem na escola é o Luxemburgo, falam o luxemburguês, aprendem sobre o Housekér e o Kleeschen. Porém, dificilmente eu vou falar desses personagens natalícios com eles. Em casa vou falar daquilo que pertence a minha história de vida, que é o “Papai Noel” [Pai Natal], que muitas vezes nas propagandas está com roupa de surf, pois o Natal no Brasil é celebrado em pleno verão. Eu vou falar de amor em português e as palavras de carinho e afeto que eles têm acesso são em português ou alemão, pois o meu marido e pai deles é alemão. Então a dissonância provavelmente vem dos inputs tão linguisticamente e culturalmente diferentes. A língua carrega não só palavras, mas toda uma série de experiências diversas.

Nesse texto, outro dos pontos que desenvolve é a importância do domínio da língua para a pessoa se sentir em casa – neste caso num país com três línguas oficiais. O seu novo livro, "O Papagaio Imigrante", tem como objetivo ajudar as crianças lusófonas a obter sucesso escolar através da aprendizagem do alemão, a terceira língua que aprendem?



Esse não é o objetivo do livro. O objetivo do livro é apenas ser mais uma ferramenta para os pais conseguirem ler aos filhos e integrar na leitura algumas palavras alemãs, podendo ser feito/lido mesmo por pais que não falam necessariamente alemão. O livro é adaptado a realidade luxemburguesa. Minha inspiração para escrever o livro “O Papagaio Imigrante” foram as crianças lusófonas que conheci em Luxemburgo. Eu conversei muitas vezes com elas sobre “o problema da língua alemã”. Ao escrever o livro, pensei que talvez seria uma forma divertida de elas aprenderem novas palavras em alemão. Como consequência da leitura, é possível que aumente um pouco o vocabulário em alemão. Maior vocabulário, maior capacidade de compreensão de uma língua, é natural.

A nossa língua é linda, a nossa cultura é tão rica. A união do Brasil e Portugal numa história que termina em um terceiro país, o Luxemburgo.

Contudo, só o meu livro não basta. O trabalho de aquisição de uma nova língua tem que ser diário e a exposição a língua que está sendo aprendida tem que ser alta. Poderia dizer também que o livro tem um segundo objetivo, mantermos nossa língua materna o português, em Luxemburgo. A nossa língua é linda, a nossa cultura é tão rica. A união do Brasil e Portugal numa história que termina em um terceiro país, o Luxemburgo. Gostaria que as crianças sentissem que elas têm algo nas suas vidas que vale ouro: a língua e cultura portuguesa/ brasileira/ africana.

Foto: DR

Por que há mais dificuldades na língua alemã quando já há a base do luxemburguês?

Para mim, a dificuldade com o alemão quando já tem a base do luxemburguês existe porque as duas línguas, apesar de germânicas, são diferentes. É como me pedirem para fazer uma prova em espanhol. Provavelmente eu entenderei muito do conteúdo, mas na hora de escrever, não me sairei bem. Além disso, as experiências lúdicas e recreativas nas escolas luxemburguesas que proporcionam o aprendizado de novo vocabulário são em maior parte na língua luxemburguesa. É ótimo que em todas essas aulas/experiências as crianças aumentem seus vocabulários em luxemburguês. Mas o luxemburguês, a partir do ciclo 2, não é o definidor de sucesso escolar, e sim o alemão e francês. É a falta de vocabulário, gramática, em alemão ou francês, que fará uma criança repetir o ano e não a falta do luxemburguês. Por isso, talvez o uso do francês e alemão em outros momentos escolares que não na aula de francês/alemão provavelmente ajudasse a aquisição de mais vocabulário nas línguas definidoras do sucesso escolar.

Como é que este livro as poderá ajudar a ultrapassar essa barreira linguística?

Acho que o meu livro pode ajudar na comparação do português com o alemão, no facto de as crianças o poderem ler junto com seus pais. Talvez até iniciar um debate sobre imigração: por que as pessoas saem de seus países, o que fazem elas permanecerem num outro país, são felizes no outro país? O facto de o livro tocar num tema que faz parte da história de muitas famílias lusófonas ajuda na aquisição de novo vocabulário. Sempre é bom escolhermos um tema de livro que nos identificamos. Nos dá mais prazer em ler e aumenta a chance de buscarmos mais momentos de leitura. Mais leitura, mais palavras novas no repertório linguístico.

Da sua experiência profissional nas "maison relais" constatou que as crianças com ascendência portuguesa, no geral, estavam cada vez mais desmotivadas com a escola. Porquê?

Os motivos variavam muito, mas eu notei frequentemente o discurso “eu não aprendo o alemão”, “eu não sou bom/boa em alemão”, “o alemão é tão difícil”. Então eu perguntava: “e o luxemburguês?” Quase todas as crianças me diziam “adoro! Não tenho dificuldades”. Para mim isso poderia se resumir a falta de experiências com o alemão. Se eles conseguem aprender o luxemburguês, conseguem aprender o alemão. Claro, notas baixas em alemão, levam a um maior número de crianças que repetem de ano e isso não faz bem a autoestima de nenhuma criança. Além de não fazer bem, diminui a motivação de aprender o alemão, que é exatamente o que eles precisam fazer para terem sucesso escolar. O alemão muitas vezes acaba por se tornar uma disciplina “aversiva” para as crianças. É uma consequência natural que as crianças queiram fugir do que lhes é aversivo. Os adultos fazem o mesmo.

Muitas escolas bilíngues do Brasil que ensinam português e alemão já encomendaram o livro.

Que soluções acha que faltam nas escolas do Luxemburgo, ou a nível educativo, para apoiar mais a aprendizagem das crianças de contextos de imigração?

Sem dúvidas, experiências lúdicas, recreativas, extracurriculares, naturais (fora do ambiente sala de aula) em alemão. A "maison relais" em que eu trabalhava fez algo inédito que eu achava admirável. O meu chefe contratou, por exemplo, uma educadora alemã. Então ela falava em alemão com as crianças, no contexto do "turnen", de passeios na floresta, parquinho, nos momentos de cozinharem juntos, jogarem jogos de tabuleiro. Imagina a quantidade de vocabulário rico que as crianças aprendiam? É incrível! E elas diziam que adoravam estar com essa educadora, não só porque ela é uma pessoa adorável, mas porque, como eles mesmo falaram, “ela é a única pessoa com quem eu posso falar alemão fora de sala de aula”.

Voltando ao "O Papagaio Imigrante", qual tem sido o feedback em relação ao livro?

Recebi feedback da professora de meu filho, que está no ciclo 2. Ela disse ter gostado do livro e está planeando uma atividade com as crianças de sua turma na disciplina "Vie et Société". Depois da atividade feita ela vai me contar como se passou. A Biblioteca Nacional de Luxemburgo comprou três exemplares, fiquei muito feliz com essa venda. Um amigo meu que trabalha para o CDA (Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa) disse que a obra é “absolutamente recomendável” e adquiriu uma para o centro. Uma mãe brasileira disse que gostou muito e que com o livro a filha conseguiu entender o que é imigração. Muitas escolas bilíngues do Brasil que ensinam português e alemão já encomendaram o livro.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

A história deste livro é também uma espécie de autobiografia, que reflete as razões da sua saída do Brasil? Porque quis também transpor essa realidade num livro infantil?

Não é uma espécie de autobiografia. É uma junção de várias histórias que ouvi de adultos e crianças que migraram. Eu saí do Brasil, porque o meu marido alemão quis voltar para a Europa. Eu mesma nunca pensei em sair. Porém, hoje, acho que teria dificuldades de voltar ao Brasil definitivamente. No entanto, conheci pessoas que saíram do Brasil por medo da violência, por não concordarem com as políticas do governo, pelo desemprego, conheci pessoas que tinham dois empregos para conseguirem ter o básico em casa para sobreviver. Conheço pessoas que tentaram a vida nos EUA e foram expulsas por não terem conseguido o visto permanente, outras que nunca conseguiram entrar. Nós sabemos que o desespero levou muitos brasileiros a se tornarem imigrantes ilegais em vários países.

É muito duro saber e ouvir todas essas histórias. Então você chega num país como o Luxemburgo e vê uma estrutura de apoio social que mesmo que algumas pessoas reclamem, para mim, brasileira, é de uma eficiência nunca vista! A brincadeira com a arara no livro que vê o primeiro-ministro e depois consegue um emprego, é para contar de uma maneira divertida para as crianças que aqui temos a ADEM (Agence pour le developpement de l’emploi), temos assistência social, temos boas estruturas nas escolas públicas (piscina e quadra de esportes! Que luxo!). Tudo isso eu converso com as minhas crianças, apesar de ter que relembrá-los muitas vezes o que é “governo” ou “política” . Eu reparo que cada vez mais a compreensão delas aumenta sobre esses temas. E acho esses temas fundamentais para a construção de um cidadão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.