Os estrangeiros são praticamente metade da população do país e os portugueses “lusificaram" o Luxemburgo.

Sociedade 3 min.

Migração

Nunca houve tantos imigrantes no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA Os estrangeiros são praticamente metade da população do país e os portugueses “lusificaram" o Luxemburgo.

O desenvolvimento da indústria siderúrgica, na segunda metade do século XIX, inverteu a tendência: o Luxemburgo deixou de ser um país pobre de onde se fugia para procurar uma vida melhor para se tornar um país apetecível para os estrangeiros virem trabalhar e viver. Mas, foi a partir do fim da Segunda Guerra Mundial que as vagas de emigração para o Luxemburgo ganharam grande dimensão e importância, nomeadamente de portugueses, alemães e italianos. O Grão-Ducado é um país de braços abertos aos estrangeiros que foram chegando cada vez em maior número, e hoje constituem praticamente metade da população do país.



Um em cada dois é estrangeiro

Dos 643 941 habitantes do Luxemburgo, 304.051 são cidadãos estrangeiros, de acordo com os censos de 2021, o mais recente. “Em números absolutos, nunca houve tantas pessoas de nacionalidade estrangeira no Luxemburgo”, afirma ao Contacto Charles Klein, especialista do Instituto Nacional de Estatística do Luxemburgo (Statec).

Luxemburgo, o país para onde todos querem emigrar Em 2021, foi o país que registou a maior taxa de imigração da UE. Um em cada dois residentes nasceu no estrangeiro.

Atualmente, mais de 47% da população luxemburguesa nasceu no estrangeiro, ou seja, praticamente um em cada dois habitantes é imigrante. “As pessoas estrangeiras estão em forte crescimento depois do final da Segunda Guerra Mundial”, confirma este especialista. “Em 1961, apenas 13,2% da população” era imigrante no Grão-Ducado, lembra. Em 62 anos, a população estrangeira cresceu muito e hoje perfaz “47,2% da população total”, explica Charles Klein. Contudo, “devido às numerosas naturalizações, a parte dos estrangeiros tem-se estabilizado nos últimos anos, entre os 47% e 48% da população”, vinca. Trata-se de imigrantes que adquiriram a nacionalidade luxemburguesa.

O Luxemburgo continua a ser muito atrativo para os estrangeiros, e a prova disso é que é o país da União Europeia com a mais alta taxa de imigração, revelou o Eurostat na passada semana.

Portugueses, a maior comunidade

Os portugueses constituem desde há muitos anos a maior comunidade estrangeira no Grão-Ducado. Em 1991, havia 39,1 mil portugueses a residir no país. Eram já a principal comunidade e ano a ano foram chegando cada vez mais. Em 2021, eram já 97.700 residentes, de acordo com os dados de 2021 do Statec.

Contudo, no total são 110.175 os portugueses a viver no Luxemburgo, se aqui incluirmos os cidadãos que têm outras nacionalidades, nomeadamente aqueles que já adquiriram também a nacionalidade luxemburguesa. Em 2020 ainda eram pouco mais de 94 mil. A cada ano que passa, mais portugueses continuam a chegar ao Luxemburgo para viver e trabalhar.

A importância da comunidade portuguesa no Luxemburgo é referida por todos, desde o Grão-Duque Henri ao primeiro-ministro, Xavier Bettel e a todas as personalidades políticas e sociais.

Português é o idioma estrangeiro mais falado na capital do Luxemburgo Ao todo residem 167 nacionalidades na principal cidade do país, onde 70,9% dos habitantes são estrangeiros, e os portugueses estão em grande destaque.

Pastel de nata é doce nacional

É um país único na história da imigração lusa. “Em números absolutos, é o país com mais portugueses” imigrados, e que se foram instalando de norte a sul, construindo uma “presença nacional”, e não apenas se concentrando em determinadas regiões, como sucede noutros países, refere Aline Schiltz, geógrafa luxemburguesa, e uma das investigadoras com mais estudos sobre a imigração portuguesa no seu país de origem. O Luxemburgo “lusificou-se” e “até o pastel de nata já faz parte da doçaria nacional do Luxemburgo”, reiterou Aline Schiltz.

Alerta a quem quer vir para cá

O Luxemburgo continua a ser um país muito atrativo para os emigrantes, entre eles os portugueses, sendo que atualmente o “perfil do migrante é mais variado, existe tanto mão de obra não qualificada como pessoas com qualificações superiores”, realça a investigadora.



Todavia, Aline Schiltz deixa um sério alerta a quem pensa emigrar para o Luxemburgo: “É sempre importante preparar bem a mudança de país, porque só quem tem uma situação regularizada, de trabalho e alojamento, não corre o risco de se poder vir a encontrar numa situação que, às vezes, pode ser muito complicada.”

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.