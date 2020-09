Nunca houve tantas queixas no setor turístico, revela o Centro de Consumidores

Entre encerramento das fronteiras e anulação de voos, nunca houve tantos consumidores com litígios transfronteiriços como este ano, revela esta terça-feira o Centro Europeu de Consumidores do Luxemburgo.

Susy MARTINS

A pandemia da covid-19 está a sacudir o mundo e muitos são os setores que estão a sofrer as consequências, nomeadamente o setor turístico. Entre encerramento das fronteiras e anulação de voos, nunca houve, segundo o Centro Europeu dos Consumidores (CEC) do Luxemburgo, tantos consumidores com litígios transfronteiriços, como este ano.

O CEC, que ajuda de forma gratuita os consumidores em litígios transfronteiriços, já tratou mais 52% casos, em comparação com o ano anterior. Dos 3.471 casos registados entre janeiro e setembro de 2020, 1.343 diziam respeito ao setor do turismo, principalmente anulações de viagens devido à covid-19.

Só no que diz respeito ao transporte aéreo, o CEC tratou de 694 dossiers, quando no ano passado foram 311 queixas, ou seja um aumento de 123%.Num comunicado, a diretora do Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo, Karin Basenach, explica que no início da pandemia, havia compreensão para o facto das companhias aéreas não conseguirem reembolsar o preço dos bilhetes, no tempo estipulado por lei que é de sete dias, mas que seis meses depois do início da pandemia, os consumidores têm o direito de reaver o seu dinheiro. O direito dos consumidores tem de ser respeitado, reitera a associação europeia.

TAP, Ryanair, EasyJet, entre outras, estão a violar direitos dos passageiros A Organização Europeia de Consumidores (BEUC, sigla inglesa) acusou hoje oito companhias aéreas europeias, incluindo a TAP, Ryanair e EasyJet, de violarem os direitos dos passageiros na sequência das viagens canceladas devido à covid-19, pedindo uma "ampla investigação no setor".

O CEC tratou ainda de 345 dossiers relativos a hotéis, parques de campismo e outros tipos de alojamento, um aumento de 348% em comparação com 2019. Dessas, só 77 queixas ficaram resolvidas. A CEC apela ainda a todos aqueles que ainda não foram reembolsados, quer seja de voos ou de hotéis, para entrarem em contacto com a organização para que possa ser encontrada uma solução o mais rapidamente possível.

