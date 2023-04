Trata-se de um número recorde desde a criação das mercearias sociais em 2009. Face ao ano passado, as lojas receberam mais 500 pessoas.

Pobreza

Nunca houve tanta gente a precisar das mercearias sociais no Luxemburgo

Diana ALVES Trata-se de um número recorde desde a criação das mercearias sociais em 2009. Face ao ano passado, as lojas receberam mais 500 pessoas.

Nunca houve tanta gente a recorrer às mercearias sociais. Em 2022, 10.741 pessoas fizeram compras nas mercearias sociais geridas pela Caritas e pela Cruz Vermelha, de acordo com o relatório anual da Câmara dos Assalariados sobre a situação socioeconómica do país, o “Panorama social 2023”.

Trata-se de um número recorde desde a criação das mercearias sociais em 2009. Face ao ano passado, as lojas receberam mais 500 pessoas. Porém, se comprarmos com o ano de 2014, por exemplo, o número de utentes mais do que duplicou.

As mercearias sociais vendem bens alimentares a preços baixos. Para poder usufruir do serviço, os clientes têm de ter um cartão pessoal de acesso. Os pedidos devem ser feito a um serviço social.

Leia mais em Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.