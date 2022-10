O Statec refere que o número de ucranianos no Grão-Ducado tem estado em "aumento constante" desde 2015, antes da guerra.

Refuagiados

Número de ucranianos no Luxemburgo quadruplicou desde o início do ano

Diana ALVES

O número de residentes ucranianos no Luxemburgo quadruplicou desde o início do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec). A 1 de janeiro de 2022 eram mais de 1.000. Seis meses depois, ascendiam a quase 4.500.

O aumento ocorreu sobretudo entre março e abril, no início da invasão russa da Ucrânia. Apesar deste pico devido à guerra, o Statec refere que o número de cidadãos ucranianos no Grão-Ducado tem estado em "constante aumento" desde 2015, período que coincide com a anexação da Crimeia por Moscovo.

A maior fatia da comunidade ucraniana no Luxemburgo diz respeito a mulheres. A 1 de julho passado estas eram 70% do total. Os dados do gabinete de estatística mostram ainda que a média de idades destes cidadãos no Grão-Ducado ronda os 32 anos. Número bastante inferior à média de idades de 41 anos dos residentes luxemburgueses e de 38 anos dos não-luxemburgueses.

A vasta maioria dos ucranianos que chegaram ao país no primeiro semestre deste ano tem o estatuto de proteção temporária, o que lhes permite inscreverem-se nos centros de emprego da ADEM. Já as crianças podem integrar o sistema de ensino.



Luxemburgo já mobilizou 100 milhões de euros para ajudar Ucrânia

O Grão-Ducado mobilizou até agora 99,7 milhões de euros para apoiar a Ucrânia, dos quais mais de 73 milhões destinaram-se à ajuda militar. Os dados foram avançados pela ministra das Finanças, Yuriko Backes, numa resposta parlamentar.

Além desta ajuda direta, o Grão-Ducado participa em iniciativas europeias e internacionais, nomeadamente através da sua contribuição para o orçamento europeu.

Desde a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia já contribuiu com 12 mil milhões de euros em auxílios, tanto em ajuda humanitária, como em garantias para que Kiev possa contrair empréstimos junto do Banco Europeu de Investimento (BEI).

Na resposta, a ministra das Finanças explica ainda que o apoio financeiro permite à Ucrânia manter as suas infraestruturas e serviços essenciais, preservando o Estado.

