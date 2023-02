Ministro dos Negócios estrangeiros admite que 2022 foi o ano mais desafiante relativo ao acolhimento de refugiados, impulsionado pela guerra na Ucrânia.

Jean Asselborn

Número de refugiados em 2022 foi uma tarefa "que nunca tínhamos tido antes"

Florian JAVEL Ministro dos Negócios estrangeiros fez um balanço da imigração no Luxemburgo no ano passado. E admite que 2022 foi o ano mais desafiante relativo ao acolhimento de refugiados, impulsionado pela guerra na Ucrânia.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, fez esta terça-feira em em conferência de imprensa um balanço sobre a imigração para o Luxemburgo no ano passado e como o país geriu a vaga de refugiados, sobretudo oriunda da Ucrânia.

Os principais dados:

Quantas pessoas que solicitaram o estatuto de proteção internacional em 2022?

Em 2022, havia 2.269 pessoas sob este regime. Em 2020, 1.165 pessoas tinham apresentado um pedido de proteção internacional. Ou seja, o número quase duplicou em dois anos. Em comparação com o ano anterior, verifica-se um aumento de 81,5%.

Por nacionalidades, 1.008 eram sírios, 355 eritreus, 174 afegãos e 94 turcos. Os sírios representam, assim, 50% dos pedidos. Dos 1.914 pedidos tratados em 2022, 1.123 receberam o estatuto de proteção internacional, 848 o estatuto de refugiado e 275 o estatuto de proteção subsidiária.

Quantos ucranianos tiveram o seu estatuto de proteção temporária prorrogado no país?

Em 2022, 5.397 ucranianos candidataram-se à proteção temporária. Aproximadamente 94% destes pedidos foram aceites, correspondendo a 5.087 requerentes. O estatuto de proteção temporária para os ucranianos - resultado de uma proposta da Comissão Europeia de março de 2022 - expira a 4 de março, mas os ucranianos podem obter a sua prorrogação por um ano até à data limite.

Asselborn confirmou que, dos 4.678 ucranianos que possuem um certificado válido de estatuto de proteção temporária e ainda se encontram no país, 3.508 já se registaram na plataforma Guichet.lu para prorrogar o seu estatuto de proteção. Outros 150 estão atualmente em lista de espera.

Onde estão alojados os refugiados ucranianos?

Um total de 1.280 ucranianos estão atualmente alojados nas estruturas do Gabinete Nacional de Acolhimento (ONA), enquanto 2.400 estão alojados em casas particulares.

O ministro anunciou também a concessão de uma autorização de residência a pessoas que tenham obtido o estatuto de proteção temporária e que tenham encontrado um emprego, para que possam "viver com os seus próprios recursos" e já não tenham de permanecer nas estruturas de acolhimento do ONA.

O edifício do novo centro de "Kirchberg 1". É uma das 53 estruturas de acolhimento do ONA para pessoas que beneficiam de proteção internacional. Foto: Anouk Antony

E quanto à situação dos menores não acompanhados?

O Luxemburgo não é o único país afetado por este fenómeno, explicou Jean Asselborn. Enquanto nos países vizinhos, como os Países Baixos ou a Bélgica, há um aumento de 12,3% em 2022 em comparação com 2021, no Luxemburgo 110 menores não acompanhados solicitaram proteção internacional em 2022, em comparação com 56 no ano anterior.

No total, 164 menores desacompanhados encontram-se atualmente no Luxemburgo. A maioria é oriunda da Síria, Afeganistão e Eritreia.

Porque é que o número de menores não acompanhados aumentou mais recentemente?

Este aumento está principalmente ligado ao anúncio eleitoral do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que quer encorajar um milhão de refugiados sírios a regressar voluntariamente ao seu país, explicou Asselborn. As "crianças sacrificadas" seriam enviadas pelas suas famílias para obterem o estatuto de proteção internacional através da reunificação familiar e evitarem ter de regressar à Síria, um país devastado pela guerra civil.

Um total de 494 pessoas, ou 21% de todos os pedidos de proteção internacional, chegaram ao Luxemburgo através do reagrupamento familiar.

As instalações de acolhimento do país podem suportar a pressão de um número crescente de pessoas que necessitam de proteção?

Desde 2021, o número de instalações do ONA quase triplicou. Enquanto que, em 2021, havia 2.134 lugares disponíveis, em 2022 havia 7.229. As 53 instalações para receber quem solicita o estatuto de proteção internacional podem acomodar até 4.214 pessoas.

Em 2022, viviam nestas instalações 3.352 pessoas, o que significa que as instalações estão ocupadas a 94,4% da sua capacidade máxima. No que diz respeito às pessoas com necessidade de proteção (com estatuto de proteção temporária), 1.206 delas estão alojadas em 11 instalações diferentes. Há espaço para 1.881 pessoas no total. O número de refugiados a entrar no Luxemburgo em 2022 foi uma tarefa "que nunca tínhamos tido antes", admitiu o ministro dos Negócios Estrangeiros.

No total, 164 menores não acompanhados encontram-se no Luxemburgo. Foto: dpa

Ao nível da União Europeia (UE), o bloco político de direita apela regularmente à segurança das fronteiras externas da Europa, a fim de combater a imigração ilegal de uma forma orientada. Qual é a posição do Luxemburgo a este respeito?



Asselborn criticou a atitude de alguns países da UE que impedem o acolhimento de refugiados. Recusar-se a permitir a adesão da Roménia e da Bulgária ao espaço Schengen foi, entre outras coisas, um erro, disse Asselborn. "O raciocínio de que os fluxos migratórios provêm destes países está simplesmente errado".

Desde 2015, apenas "quatro ou cinco países" na UE têm vindo a puxar na mesma direção na migração e a "juntar as mãos" para receber refugiados. Uma maior proteção das fronteiras externas da Europa com muros e fios não é a solução, explicou o ministro. "O que fazemos com aqueles que vêm até nós por mar? Não os salvamos? É apenas triste", considerou ainda,

Colocar a Guarda Revolucionária Iraniana na lista de organizações terroristas é "legalmente impossível"

À margem da conferência de imprensa sobre o balanço da imigração em 2022, Jean Asselborn falou sobre a situação no Irão. Segundo um parecer jurídico, os esforços do Parlamento Europeu para colocar a Guarda Revolucionária Iraniana numa lista de organizações terroristas não são viáveis. Uma semana antes, o ministro tinha salientado que apoiava todas as medidas que visavam o regime iraniano e as violações dos direitos humanos associadas ao seu regime. Contudo, o Luxemburgo juntou-se à iniciativa de outros países da UE, como a Alemanha e a Bélgica, para que a medida fosse legalmente examinada. A opinião dos peritos ainda não foi tornada oficialmente pública, mas a sua conclusão já é conhecida, disse Asselborn.



(Artigo original publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)





