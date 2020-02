Há 427 casos registados fora da China que contabiliza 411.

Número de novos casos no resto do mundo ultrapassa os da China

Lusa

O número de novos casos diários confirmados de Coronavírus no resto do mundo ultrapassou, pela primeira vez, o que se verifica na China, anunciou a Organização Mundial de Saúde.

Com 411 casos na China e 427 no resto do mundo registados na terça-feira, "o número de novos casos fora da China ultrapassou pela primeira vez o número de novos casos na China", declarou o diretor-geral daquela agência das Nações Unidas, Tedros Ghebreyesus, na sede da organização em Genebra.