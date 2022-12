Entre 28 de novembro e 4 de dezembro registaram-se oito mortes atribuídas à covid-19, mais seis que na semana anterior. Vítimas tinham em média mais de 85 anos.

Sociedade 3 min.

Pandemia

Número de mortes por covid-19 no Luxemburgo aumentou quatro vezes numa semana

Ana TOMÁS Entre 28 de novembro e 4 de dezembro registaram-se oito mortes atribuídas à covid-19, mais seis que na semana anterior. Vítimas tinham em média mais de 85 anos.

Na semana de 28 de novembro a 4 de dezembro registaram-se oito novas mortes relacionadas com a covid-19 no Luxemburgo - um número quatro vezes superior ao da semana anterior, quando foram registados apenas dois óbitos devido à doença.

Segundo o relatório semanal do Ministério da Saúde, a média de idades das vítimas mortais fixou-se nos 86 anos.

Vacinação contra a covid-19 pode ser necessária durante décadas O aviso foi feito pela diretora do ECDC, que precisou que “a estratégia de vacinação de cada país poderá variar”

Nos hospitais, a situação manteve-se relativamente estável, com 22 novas admissões de doentes covid-19 na unidade de cuidados normais, em comparação com 23 na semana anterior.

Já na unidade de cuidados intensivos existe agora apenas um paciente internado com a doença, quando na semana anterior existiam dois. Os doentes internados entre 28 de novembro e 4 de dezembro tinham em média 67 anos.

No que se refere às infeções, manteve-se a tendência de subida. O número de pessoas com testes positivos aumentou de 1.164 para 1.214. A par disso disso, subiu ligeiramente o número de pessoas reinfetadas: que passou de 721 (38,2%) para 784 (39,2%).

O número de testes PCR realizados na semana de 28 de novembro a 4 de dezembro também aumentou: foi de 7.542 por comparação com os 7.271 da semana precedente. A idade média das pessoas diagnosticadas com covid-19 foi, no período em análise, de 43,9 anos.

Isolamento em caso de infeção por covid-19 é para manter no Luxemburgo Alguns países já decidiram abolir esta medida, nomeadamente Espanha e Alemanha, no último a região da Renânia-Palatinado.

A taxa de positividade em todos os testes realizados (prescrições, rastreio de contactos) também cresceu: de 16,01% para 16,10%.

A 4 de dezembro, o número de infeções ativas no Grão-Ducado era 2.915 face às 2.763 que se verificavam a 27 de novembro. Por outro lado, o número de pessoas curadas passou de 302.676 para 303.730.

Taxa de incidência e transmissibilidade aumentaram

Na última semana, a taxa de reprodução efetiva (rrf), que mede o índice de transmissibilidade, aumentou para 1,06 (comparando com 1,03 na semana anterior).

Já a taxa de incidência aumentou para 188 casos por 100.000 habitantes em sete dias, por comparação com 180 casos por 100.000 habitantes na semana anterior, considerando igual período.

Pandemia provocou mais 300 mil mortes na UE do que as oficiais O relatório da OCDE salienta ainda que a covid-19 “reduziu a esperança de vida em quase todos os países europeus”, tendo diminuído mais de um ano na UE.

Contudo, acrescentando as reinfeções o aumento foi maior. Segundo o relatório semanal, a taxa de incidência foi de 311 casos por 100.000 habitantes na análise a sete dias.

A taxa de incidência aumentou em todas as idades até aos 59 anos (+9%) e diminui no grupo etário dos maiores de 75 na mesma proporção (-9%). A taxa de incidência mais baixa foi registada nos bebés até aos 4 anos (101 casos por 100.000 habitantes) e a maior no grupo etário dos maiores de 90 (552 casos por 100.000 habitantes), seguindo-se os grupos etários dos 30-39 anos (450 casos por 100.000 habitantes) e dos 85-89 anos (431 casos por 100.000 habitantes).

Na semana de 28 de novembro a 4 de dezembro de 2022, foram administradas 1.406 doses de vacinas anti-covid no Luxemburgo, a maioria das quais (1.249) correspondentes a uma segunda dose complementar.

À data de 5 de dezembro tinham sido administradas no Grão-Ducado um total de 1.292.351 doses, sendo que 474.860 pessoas têm um calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% da população elegível (ou seja, a partir dos 5 anos).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.