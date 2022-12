Uma nova petição pública reclama mais dias de licença e lembra que “nem toda a gente pode contar com a ajuda dos avós, família ou amigos” quando os filhos adoecem.

Número de dias de licença quando os filhos adoecem é “simplesmente insuficiente”

É “simplesmente insuficiente” o número de dias de licença a que os pais têm direito quando os filhos adoecem. Quem o diz é Andy Bram, autor de uma nova petição pública que, em apenas dois dias, recolheu mais de 1.300 assinaturas.

O peticionário reivindica que os pais tenham direito a mais dias, sublinhando que os atuais 12 dias por criança até aos quatro anos não chegam. Andy Bram frisa que uma criança desta idade “adoece muitas vezes durante este período”, acrescentando que esta época do ano “não é fácil” referindo-se aos vírus e doenças que circulam.

O autor da petição defende por isso o direito a 10 ou 12 dias por ano e por progenitor. Considera ainda que também os pais de crianças dos quatro aos 13 anos devem ter direito a esse número de dias de licença.

No texto da petição, Andy Bram alerta que “nem toda a gente pode contar com a ajuda dos avós, família ou amigos” quando os filhos adoecem, com muitos mais a acabar numa situação em que ou têm de pedir baixa médica ou tirar dias de férias. Algo que, segundo o peticionário, não é benéfico para ninguém, nem para patrão, “nem para o trabalhador nem mesmo para a criança”.

As petições públicas podem ser assinadas no site www.petitions.lu. Se tiverem o apoio de, pelo menos, 4.500 subscritores, o tema é debatido no Parlamento.



