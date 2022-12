A ministra da Saúde, Paulette Lenert, sublinha que a direção do Centro Hospital do Luxemburgo (CHL) criou uma célula de crise para monitorizar com mais precisão a evolução dos casos de bronquiolite.

Número de casos de bronquiolite continua elevado no Luxemburgo

Susy MARTINS

A situação à volta dos casos de bronquiolite continua tensa no Grão-Ducado. Numa resposta parlamentar urgente, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, informa que os números continuam elevados, mas estáveis.

Em contrapartida, os hospitais estão confrontados com outras infeções respiratórias junto das crianças para além da bronquiolite, como o estreptococo do grupo A ou ainda a covid-19.

Há mais uma doença a afetar crianças e está a aumentar na Europa Os casos de doença invasiva por infeção estreptococos do grupo A subiram especialmente em França e no Reino Unido. A infeção está a afetar menores de 10 anos e já provocou mortes.

Na sua resposta, a responsável pela pasta da Saúde sublinha que a direção do Centro Hospital do Luxemburgo (CHL) criou uma célula de crise para monitorizar com mais precisão a evolução dos casos de bronquiolite.

Quanto à capacidade de camas, esta foi multiplicada por dois. Os quartos previstos para acolher uma pessoa foram transformados em quartos para duas pessoas, o que aumenta a capacidade de internamento. A fim de poder tratar os casos urgentes, o CHL decidiu ainda anular, durante um certo tempo, certas intervenções cirúrgicas, caso não coloque em risco a saúde da criança.

Segundo a ministra, há uma estreita colaboração entre o Centro Hospitalar do Luxemburgo e o Centro Hospitalar Emile Mayrisch, como também com os Hospitais Robert Schumann. Caso um hospital não disponha de vagas no seu serviço de pediatria, os outros hospitais são contactados afim de encontrar uma solução.

A ministra da Saúde vai divulgar esta sexta-feira numa conferência de imprensa, a situação nos serviços de pediatria do país, e mais precisamente na Kannerklinik do Centro Hospitalar do Luxemburgo.

