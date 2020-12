Depois de a pandemia da covid-19 ter fechado as escolas do país e por todo o mundo aquando da primeira vaga, a questão do ensino doméstico ganhou algum destaque.

Número de alunos no ensino doméstico continua estável, apesar da pandemia

Diana ALVES Depois de a pandemia da covid-19 ter fechado as escolas do país e por todo o mundo aquando da primeira vaga, a questão do ensino doméstico ganhou algum destaque.

O número de alunos no ensino doméstico no Luxemburgo não sofreu grandes alterações este ano letivo, apesar da pandemia. Contactado pela Rádio Latina, o Ministério da Educação revelou que a 1 de dezembro de 2019 havia 153 alunos inscritos neste regime de aprendizagem em casa. No ano letivo anterior, eram 152, menos um aluno.

Depois de a pandemia da covid-19 ter fechado as escolas do país, e por todo o mundo, durante algum tempo aquando da primeira vaga, a questão do ensino doméstico ganhou algum destaque. A Associação Luxemburguesa pela Liberdade de Instrução (ALLI), que dá apoio a pais que optam pelo ensino doméstico, chegou a ser mais procurada, por exemplo por pais que equacionavam não escolarizar os filhos face ao medo da pandemia.

Luxemburgo tem associação que ajuda pais que optam pelo ensino doméstico O Luxemburgo tem uma associação que dá apoio a pais que optam pelo ensino doméstico. O organismo já existia antes da pandemia de covid-19 mas ganha agora novo destaque.

Mas segundo os dados divulgados à Rádio Latina, tal não parece ter passado apenas de uma intenção, já que os números não sofreram grandes alterações. O ministério sublinha, no entanto, que este é um número em constante oscilação, já que muitas das famílias que optam pelo ensino doméstico estão apenas de forma temporária no país. Embora haja quem tome essa decisão por não concordar com o sistema de ensino convencional, pelo que a aprendizagem em casa está, em princípio, acessível a todos.

Conselheiro do Governo. "Ensino doméstico não é a via mais simples" Pierre Reding, conselheiro do Governo e diretor-geral da Integração no Ministério da Educação, explica como funciona este regime mas não esconde que exige um grande envolvimento por parte dos pais.

Para os pais que pretendem escolarizar os fihos neste regime têm primeiramente de informar a comuna de residência, justificando as razões da escolha. Depois, cabe ao Estado "fiscalizar" a evolução dos alunos. Cada aluno é recebido pelo menos uma vez por ano no gabinete do inspetor do Departamento do Ensino (fundamental ou secundário), para que este avalie a evolução das suas competências.

(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.