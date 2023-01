Mais de 44.000 crianças e adolescentes foram examinad0s por médicos em 2021 e 2022.

Número de adolescentes obesos no Luxemburgo mais do que duplicou

Andréa OLDEREIDE Mais de 44.000 crianças e adolescentes foram examinad0s por médicos em 2021 e 2022.

O número de adolescentes obesos no Luxemburgo mais do que duplicou desde 2018, com 12% dos estudantes do ensino secundário a registar níveis de peso considerados excessivos em 2021 e 2022, disse o ministro do Desporto, Georges Engel, na quarta-feira.

Cerca de 500 milhões podem sofrer de doenças por falta de exercício físico A estimativa foi avançada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) num relatório divulgado esta quarta-feira.

Nos anos letivos de 2021 e 2022, 12% dos 11.000 estudantes que foram submetidos a exames obrigatórios nas escolas secundárias tinham um índice de massa corporal (IMC) que indicava níveis considerados obesos, referiu Engel em resposta a uma pergunta parlamentar colocada pela deputada do CSV Nancy Arendt. Trata-se de um aumento de quase 7 pontos percentuais em relação a 2018 e 2019, contextualizou o ministro.

Na escola primária, a proporção de crianças consideradas obesas, de acordo com os seus níveis de IMC, mal se alterou entre 2018 e 2022, oscilando em torno dos 5%. Os médicos examinaram mais de 32.000 alunos da escola primária entre os quatro e os 12 anos de idade, no ano passado e no ano anterior.

Tendência terá acelerado com a pandemia

Estes números sugerem que os médicos identificaram 3.000 crianças obesas no Luxemburgo durante os exames médicos de rotina. Um IMC de mais de 30.0 é considerado "obeso", sendo que níveis entre 25.0 e 29.9 são classificados como "pré-obesidade", sendo que IMC entre 18.5 e 24.9 indicam um "peso normal", de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Contudo, os dados apresentados pelo ministro do Desporto representam uma visão "parcial". "O peso das crianças deve ser tratado com cuidado, já que o crescimento pode contribuir para o seu controlo", justificou, acrescentando que está para ser finalizado um estudo sobre obesidade a nível nacional.

OMS alerta para 'epidemia' de excesso de peso e obesidade na Europa De acordo com um novo estudo da organização, divulgado esta terça-feira, o excesso de peso e a obesidade representam mais de 13% das mortes no continente.

Por outro lado, vários estudos realizados no estrangeiro indicaram que o número de crianças obesas aumentou durante a pandemia, observou Engel, citando uma investigação conduzida nos EUA que concluiu que a percentagem de crianças obesas com idades entre os 2 e os 19 anos passou de 19,3% para 22,4% entre 2019 e 2020.

Também no Reino Unido foram identificados padrões semelhantes, "por isso podemos assumir que este será também o caso no Luxemburgo", rematou o ministro.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

