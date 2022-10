Desde o início deste ano letivo, quando começaram a ser servidas as refeições gratuitas, que há mais 5.739 alunos a frequentarem as cantinas escolares por comparação com o ano passado.

Número de alunos a comer nas cantinas dispara com início de refeições gratuitas

O número de alunos que frequentam as cantinas do Luxemburgo aumentou de 13.597 no final do ano letivo de 2021-2022 para 19.336 no início do ano letivo de 2022-2023, que arrancou em meados do mês passado.

Os números correspondem a mais 5.739 estudantes que no ano passado e foram avançados pelo ministro da Educação, Claude Meisch, numa resposta parlamentar aos deputados do DP, Carole Hartmann e Claude Lamberty.

Este aumento coincide com a entrada em vigor das refeições gratuitas nas cantinas escolares e corresponde ao número mais elevado de alunos a almoçar em cantinas escolares desde 2017, segundo noticia o Virgule. Antes do atual ano letivo, o número mais alto dos últimos cinco anos tinha sido registado em 2019, com 15.242 alunos a comer nas cantinas.

As refeições gratuitas nas escolas foram anunciadas pelo primeiro-ministro Xavier Bettel em 2021, com a estimativa de abrangerem 44 mil alunos. O seu lançamento estava previsto para o final do ano passado, mas acabou por ser adiado para o início do presente ano letivo.

A gratuitidade das refeições nas cantinas limita-se aos dias em que há escola. No entanto, durante os períodos de férias, o almoço gratuito está disponível mas limitado às famílias com um rendimento inferior a duas vezes o salário mínimo. Já às outras famílias aplicam-se as tarifas dos cheques-serviço.

Mais vegetais nas ementas

O crescimento do número de alunos a frequentarem as cantinas escolares foi acompanhado de um aumento da proporção de pratos vegetarianos nas refeições servidas nas escolas.

De acordo com o Virgule, o ano escolar que começou agora está a ser marcado por uma mudança nos hábitos alimentares dos alunos do Grão-Ducado. Existe agora um maior equilíbrio entre a proporção de pratos vegetarianos (44,3%) e não-vegetarianos (50,3%) e as refeições vegan também estão a aumentar (5,4%).

A opção por pratos não vegetarianos nas ementas escolares tem vindo a descer desde 2020 a favor de opções mais saudáveis. Nesse ano, recorda o jornal, esses pratos representavam 86,7% das refeições vendidas nas cantinas, descendo para 69,1% em 2021, ano em que foram introduzidos nas ementas, pela primeira vez, pratos vegan, que representaram 3,6% do total das refeições vendidas.





