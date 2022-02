Um grupo de cientistas chineses desenvolveu um novo teste à covid-19 que é tão preciso como um teste de laboratório PCR mas tem resultados quase imediatos.

Novo teste covid-19. Fiável como um PCR e com resultados em quatro minutos

Os testes PCR (teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos) à covid-19 são considerados os mais fiáveis no rastreio do SARS-CoV-2, mas demoram horas para apresentar o resultado. Encurtar essa espera é uma prioridade para tornar os testes parte integrante da vida quotidiana, sobretudo, em países onde não existem as infraestruturas laboratoriais para conduzir este tipo de teste.

Com esse objetivo em mente, um grupo de cientistas chineses da Universidade de Fudan, em Xangai, desenvolveu um tipo de teste igualmente fiável mas muito mais rápido. O protótipo, que consta no estudo publicado na revista científica Nature Biomedical Engineering, e que já foi revisto por pares, não precisa de tratamento laboratorial e dá resultados em quatro minutos.

Para este teste a recolha é feita através de uma zaragatoa mas analisa-a através da microeletrónica, usando um dispositivo portátil que é capaz de detetar o SARS-CoV-2 em minutos. "Implementamos um biosensor eletromecânico para detetar o vírus SRA-CoV-2 num dispositivo protótipo integrado e portátil, e mostrámos que o mesmo (RNA do vírus) foi detetado em menos de quatro minutos", explicou a equipa citada pela AFP.

O estudo envolveu a recolha de amostras de 33 pessoas, em Xangai, que foram infetadas com o coronavírus, com testes PCR conduzidos em paralelo. Os resultados deste método foram uma combinação "perfeita" com os testes PCR, de acordo com o estudo. Não foram detetados falsos positivos.

Os investigadores esperam que este protótipo possa vir a ser usado em vários locais, como aeroportos e hospitais ou "até mesmo em casa".

A China é um dos maiores fabricantes mundiais de kits de teste à covid-19. De acordo com dados recolhidos pela AFP, o país exportou kits no valor de 1,4 mil milhões de euros em dezembro, mais 144% do que no mês anterior.





