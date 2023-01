O Ministério da Agricultura revelou, esta sexta-feira, que há um novo foco da doença Lellingen, no município de Kiischpelt, em Wiltz.

Novo surto de gripe das aves detetado no Luxemburgo

Redação O Ministério da Agricultura revelou, esta sexta-feira, que há um novo foco da doença Lellingen, no município de Kiischpelt, em Wiltz.

A presença do vírus H5N1 foi identificada numa exploração avícola em Lellingen, localidade pertencente ao município de Kuschpelt, em Wiltz, no norte do país, informou em comunicado, esta sexta-feira, o Ministério da Agricultura, da Viticultura e do Desenvolvimento Rural.

A Administração Veterinária e Alimentar Luxemburguesa lembra as medidas a respeitar pelos criadores de aves de capoeira e outras para "evitar a propagação deste vírus altamente patogénico e o aparecimento dos novos surtos":

A alimentação e a distribuição de água devem ser feitas em espaços que não sejam acessíveis às aves selvagens;



As aves de capoeira devem ser mantidas em instalações fechadas;

As aves de capoeira podem ter acesso a zonas ao ar livre desde que estas estejam protegidas por redes, a fim de evitar qualquer contacto com aves selvagens;



Todas as concentrações de aves de capoeira (exposições, por exemplo) são proibidas;

Todas as aves importadas devem ter um certificado sanitário emitido por um veterinário do país de origem;

Qualquer mortalidade anormal de aves de capoeira deve ser comunicada a um veterinário.

A descoberta de uma ave aquática selvagem (ganso, cisne, pato) doente ou morta deverá será reportada à Administração Veterinária e Alimentar Luxemburguesa por telefone através do 247-82539 ou por e-mail para info@alva.etat.lu.

O Ministério recorda, no entanto, que o consumo de ovos e carne de aves de capoeira "não constitui um risco para a saúde pública".

O último surto de gripe aviária no Luxemburgo foi detetado em dezembro, mas a doença tem afetado vários países da Europa, levando ao abate de 50 milhões de aves de capoeira nos últimos meses.

