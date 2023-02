Mais de vinte edifícios colapsaram na sequência deste novo tremor de terra.

Catástrofe

Novo sismo na Turquia faz um morto e 69 feridos

Lusa Mais de vinte edifícios colapsaram na sequência deste novo tremor de terra.

Um terceiro sismo, de magnitude 5.6, registado esta segunda-feira afetou a cidade de Ysilyurt, na província de Malatya, disse o departamento governamental turco para situações de emergência (AFAD).

O responsável do AFAD, Yunus Sezer, disse aos jornalistas que mais de vinte edifícios colapsaram na sequência deste tremor de terra.

O autarca da cidade de Yesilyurt, Mehmet Cinar, disse à estação de televisão Haberturk que "o pai e uma filha" ficaram "encurralados nos escombros de um edifício de quatro andares" depois de entrarem o prédio na tentativa de recolherem alguns pertences.

A mesma estação de televisão informou que equipas de socorro estão neste momento a operar em parques de estacionamento automóvel de dois edifícios de apartamentos que ficaram danificados.

A cidade de Malatya é uma das onze províncias da Turquia atingidas pelo tremor de terra que devastou partes do sul do território turco e o norte da Síria no passado dia 06 de fevereiro.

O tremor de terra do princípio do mês (7.8 de magnitude) fez pelo menos 48 mil mortos nos dois países tendo provocado danos em 173 mil edificações na Turquia.

O Governo e o AFAD apelaram à população para não tentar entrar nos edifícios danificados devido ao risco de réplicas.

