A temperatura recorde de 38° Celsius no Ártico foi alcançada na cidade russa de Verkhoyansk a 20 de junho de 2020.

Crise climática

Novo "sinal de alarme". ONU valida temperatura recorde de 38°C no Ártico

AFP A Organização Meteorológica Mundial (OMM) validou esta terça-feira a temperatura recorde de 38° Celsius no Ártico, alcançada na cidade russa de Verkhoyansk a 20 de junho de 2020, um novo "sinal de alarme sobre as alterações climáticas".

"Este novo registo no Ártico é uma das várias observações reportadas ao arquivo de meteorologia e climatologia extrema da agência da ONU, que está a soar o alarme sobre as mudanças no nosso clima", alertou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, observando que no mesmo ano a Antártida também registou um recorde de 18,3°C.



Verkhoyansk situa-se cerca de 115 quilómetros a norte do Círculo Polar Ártico e onde as temperaturas têm sido medidas desde 1885. Esta região da Sibéria Oriental tem um clima continental muito seco, resultando em invernos muito frios e verões muito quentes.

"A investigação destaca o aumento das temperaturas numa região que é importante para o resto do mundo do ponto de vista climático" e é por isso importante monitorizar continuamente, disse Randall Cerveny, o relator da OMM sobre os extremos climáticos e meteorológicos.

Os investigadores da OMM estão agora a tentar "verificar uma temperatura de 54,4°C registada em 2020 e 2021 no local mais quente da Terra, o Vale da Morte na Califórnia, e também validar um novo recorde de calor europeu de 48,8°C alcançado na Sicília este verão", acrescentou Taalas.

Com o Ártico a ser uma das regiões do mundo onde as temperaturas têm aumentado mais rápido, a OMM criou uma nova categoria de temperatura mais elevada para a área do Círculo Polar Ártico ou a norte dele.

O grupo de peritos responsáveis pela certificação destes registos examina a validade dos instrumentos utilizados para a medição e a coerência com a meteorologia atual.

