Novo Plano Nacional de organizações dos socorros prevê 15 minutos para intervir

A ministra do Interior, Taina Bofferding, quer que os serviços de socorro intervenham no máximo 15 minutos após a chamada de emergência, e isso em todo o país. Para isso, o Ministério do Interior elaborou um plano nacional de organização dos socorros, que prevê mais meios para as corporações.

A ministra sublinhou que esta ambição tem um custo, mas que este representa um investimento necessário para garantir a segurança civil.

Uma das medidas vai passar por recrutar mais profissionais nos serviços de socorro, nomeadamente mais bombeiros, mas também mais pessoas nos serviços administrativos.

O plano prevê ainda criar infraestruturas mais adaptadas. Atualmente, mais de 4 mil homens e mulheres trabalham voluntariamente na Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) e há 600 bombeiros profissionais, sendo que o objetivo é chegar aos 1.500 bombeiros profissionais.

O orçamento previsto para este ano é de 133 milhões de euros. Ora, com o plano nacional de organização dos socorros, este montante vai ser aumentado em 8%, ou seja, mais 10 milhões de euros.



