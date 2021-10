A paróquia de São Pedro e São Paulo, em Ettelbruck, tem um novo padre que vai trabalhar com a comunidade lusófona no norte do país.

Religião

Novo padre vai trabalhar com comunidade lusófona em Ettelbruck

Henrique DE BURGO A paróquia de São Pedro e São Paulo, em Ettelbruck, tem um novo padre que vai trabalhar com a comunidade lusófona no norte do país.

O novo capelão é o brasileiro André Lauer Favoretti, de 37 anos, que trocou o sul de França pelo Luxemburgo no início de setembro. Segundo André Favoretti o convite partiu do arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich. Leia mais no artigo da Rádio Latina.

