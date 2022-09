Conheça os novos modelos apresentados esta quarta-feira, na sede da empresa na Califórnia.

Sociedade 17 2 min.

Tecnologia

Novos iPhone. Para a Apple não existe inflação

AFP Conheça os novos modelos apresentados esta quarta-feira, na sede da empresa na Califórnia.

A Apple revelou na quarta-feira os novos smartphones a preços semelhantes aos das duas gamas anteriores, apesar da inflação crescente e da escassez de componentes. Os novos relógios também estão mais caros.

A gigante tecnológica não revelou alterações fundamentais nos seus novos modelos de telemóveis, para além do desaparecimento da ranhura do cartão SIM, substituída por uma versão digital (e-SIM).

OS novos modelos parecem ser "mais rápido do que a concorrência", com ecrãs maiores, maior duração da bateria e lentes de foto e vídeo cada vez melhores em todas as condições de luz e sob todas as tensões.

Podem ainda enviar SOS por satélite e detetar acidentes de automóvel para alertar mais rapidamente os serviços de emergência.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Os novos modelos do iPhone 14 em exposição na sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia. Foto: Andrej Sokolow/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Os novos modelos do iPhone 14 em exposição na sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia. Foto: Andrej Sokolow/dpa Foto: Brittany Hosea-Small/AFP O novo Apple Watch Ultra, o mais caro da nova gama de smartwatches lançados esta quarta-feira. Foto: Justin Sullivan/AFP O novo iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Os novos Apple Watch Ultras. Foto: Brittany Hosea-Small / AFP)

A nova game de iPhones inclui quatro modelos, desde o iPhone 14, a rondar os cerca de 800 euros, até ao iPhone 14 Pro Max, que começará nos 1.100 euros.

A empresa continua a sua estratégia de aumentar a sua enorme base de utilizadores com alguns dos produtos mais fiáveis e intuitivos do mercado, e uma panóplia de acessórios e serviços que encorajam os consumidores a permanecerem no mundo da marca.

"Os dispositivos interagem magicamente uns com os outros e isto cria um ecossistema muito pegajoso, que mantém os utilizadores dentro dele", disse a analista Carolina Milanesi da Creative Strategies à AFP.

A "Samsung da Coreia do Sul está a tentar fazer o mesmo. Fizeram progressos, mas ainda não estão ao mesmo nível", acrescentou a analista.

De janeiro a junho de 2022, o grupo norte-americano vendeu 106 milhões de smartphones em todo o mundo, que representam 18% das vendas globais de telemóveis, um aumento de 8% de ano para ano, de acordo com a Canalys.

Nesse período de seis meses, a Apple conquistou 66% do mercado de smartphones no valor de mais de 600 euros. "A Apple continuou a crescer fortemente na primeira metade de 2022 graças à sólida procura do iPhone 13 - que foi o smartphone mais vendido no mundo durante este período - e do novo iPhone SE (de 3ª geração)", observou Le Xuan Chiew, desta empresa de investigação.

Segundo o perito, este sucesso deve-se em particular à manutenção dos preços do iPhone 13 e à diversificação da sua produção na Índia, quando a China fechou muitas fábricas para evitar os surtos de covid-19.

11 O CEO da empresa, Tim Cook, durante a apresentação dos novos modelos da Apple. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O CEO da empresa, Tim Cook, durante a apresentação dos novos modelos da Apple. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Foto: Brittany Hosea-Small/AFP Foto: Andrej Sokolow/dpa Foto: Brittany Hosea-Small/AFP O novo Apple Watch 8. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Foto: Brittany Hosea-Small/AFP Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP Foto: Brittany Hosea-Small/AFP Foto: Andrej Sokolow/dpa Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

Relógio a mais 800 euros

O evento de lançamento, que teve lugar esta quarta-feira, na Califórnia, centrou-se também na última geração de smartwatches, o Apple Watch Series 8 (a partir de 400 euros), e um novo modelo mais básico, o Apple Watch SE (a partir de 250 euros).

Mas um novo modelo Apple Watch Ultra começa nos 800 euros, e é concebido especificamente para os amantes de desportos radicais, desde o mergulho até às caminhadas em glaciares. A marca diz que a bateria dura mais de dois dias - se utilizada da melhor forma - ao contrário dos modelos existentes da marca, que não duram um dia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.