Novo curso superior em francês e em regime pós-laboral

Diana ALVES Se gostava de tirar um curso superior na área das ciências sociais e educativas, mas não tem tempo, esta notícia é para si.

O Luxembourg Lifelong Learning Centre prepara-se para abrir uma nova licenciatura nessa área em francês e em regime pós-laboral. A licenciatura “Assistant Social, parcours Sciences Sociales et Éducatives” abre as portas no próximo mês de setembro.

De acordo com a Câmara dos Assalariados, o novo curso surge para responder a uma “procura urgente”, face a uma “verdadeira penúria de trabalhadores qualificados na área social e educativa”. A provar isso mesmo estão, segundo aquela câmara profissional, os anúncios de ofertas de emprego.Segundo o organismo, a nova licenciatura será o primeiro curso superior na área dado em regime de formação contínua no país.

De acordo com a Câmara dos Assalariados, a ausência de um curso deste tipo tem feito com que muitas “pessoas que trabalham na área social, mas que no passado não tiveram oportunidade de tirar um curso, se encontrem bloqueadas ao nível da evolução da sua carreira profissional”. Situação que acaba por prejudicar o público, tratando-se, neste caso, de uma população vulnerável: crianças, adolescentes, idosos, toxicodependentes e vítimas de delinquência.

O organismo realça que estas pessoas “precisam de ser acompanhadas por profissionais qualificados, capazes de aplicar modelos teóricos à prática, integrando os aspetos humanos intrínsecos ao setor”.

O novo curso superior do centro da formação contínua será organizado em colaboração com a Hénallux (Haute École de Namur-Liège-Luxembourg). As aulas serão dadas às quintas-feiras à noite, às sextas e sábados, de modo a permitir aos participantes conciliar curso, trabalho e vida pessoal.

A formação decorre em francês e tem uma duração de três anos.



