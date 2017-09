Depois de ter passado pela Namíbia, Noruega, Alemanha, África do Sul, entre muitos outros, Manuel Gomes Samuel chegou recentemente ao Luxemburgo para desempenhar funções de cônsul-geral de Portugal no Grão-Ducado. Em entrevista ao Contacto, o responsável faz o diagnóstico do Consulado e coloca a tónica nos meios informáticos.

Qual o diagnóstico que faz do Consulado?

Encontrei um Consulado com instalações à altura, está num local de fácil acesso. Tem pessoal que me parece bastante competente, temos a coabitação com a Embaixada que funciona muito bem. Acaba por ser uma casa de Portugal, são estruturas que se complementam e que estão no mesmo pé em termos de capacidade administrativa, cada um acompanha a sua área. Vejo que é um Consulado que tem alguma necessidade de desmultiplicação.

Em que sentido?

Falo das permanências consulares. Estas são importantes, é um mecanismo que teve uma renovação forte e é, de facto, um expediente importante para os portugueses. As pessoas deixam de ter necessidade de ir ao Consulado, de se deslocarem muitas horas, é um funcionário que vai lá. O Consulado tem – o que é transversal à administração pública portuguesa – necessidade de ter mais meios e de ter mais capacidade e mais velocidade na resolução do tratamento dos assuntos, sobretudo do atendimento.

O tempo médio de espera para os agendamentos é de um mês. Como é que isto se pode resolver?

O tempo é excessivo, gostávamos sempre de tratar os assuntos de um dia para o outro em termos de marcações, de modo a que as pessoas sintam que os seus assuntos são tratados com celeridade. Só que temos uma equação que é complexa. Embora Portugal esteja a emergir da crise, temos um Estado com dificuldades orçamentais e que se reflete em todos os níveis: reflete-se na administração pública em Portugal e também no estrangeiro, num Consulado, numa Embaixada. Gostávamos de ter meios que nos possibilitassem o tratamento das questões por via de informática de uma forma mais célere, com hardware que fosse mais compatível com as evoluções que há do software. Se temos um equipamento, qualquer que ele seja, há sempre atualizações sucessivas do software, até que chega a um ponto em que a máquina já não corresponde. Temos de ver em que medida é que, no orçamento do próximo ano, conseguimos ter mais meios para ter mais máquinas: precisamentos de ter software rápido e máquinas muito rápidas para que esse sistema possa, de forma integrada, funcionar bem.



Estes meios que referiu são também meios humanos?

E meios humanos também, porque estes são os operadores destas máquinas. Se tivermos um operador, por bom que seja, com uma máquina que dá problemas... naturalmente que o resultado final não é muito bom. A administração pública tem computadores com muitos anos, e aqui passa-se o mesmo. Temos consciência de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros depende do Ministério das Finanças [em Portugal] para ter meios. Não é fácil. É uma área que tem de ser trabalhada à medida que Portugal também vai emergindo da crise. Temos de facto uma espera de um mês, um mês e pouco, mas temos uma lista de urgências, que antes não tínhamos.

Quando entrou em vigor?

A lista de urgência data do ano passado, pelo que os casos urgentes são resolvidos rapidamente, e os outros têm esse tipo de espera. Qualquer organismo tem os seus limites, na forma como presta os seus serviços. E nós não dependemos de nós próprios, mas sim dos meios que vêm de Lisboa, que são os que o país tem. O que tentamos é conseguir um equilíbrio entre a capacidade do equipamento que temos e a introdução de um novo software. E estamos aqui para dar a cara ao utente, que claro, não está minimamente preocupado com os meios que temos, mas há esta limitação: gostavamos de ter o equipamento todo, gostávamos de ter mais pessoal.

O seu antecessor, o consul Rui Monteiro, queixava-se da falta de pessoal, precisamente...

A falta de recursos humanos é um pouco subjetiva porque à medida que as máquinas se vão tornando cada vez mais performantes e à medida que vai havendo uma maior integração de sistemas, vamos necessitando também de menos gente. Não acho que isso seja uma desculpa. Temos de formar as pessoas para que possam operar as máquinas de uma forma mais adequada. E que as máquinas correspondam àquilo que é necessário. Um Consulado é como um departamento de uma loja do cidadão no estrangeiro. Numa loja do cidadão em Lisboa ou Coimbra, rapidamente são deslocados meios para solucionar os problemas que possam ocorrer. Aqui não é possível enviar rapidamente um técnico informático, o acompanhamento é feito à distância. Temos essas dificuldades que não são fáceis de ultrapassar e que pesam para o tempo de espera e para o funcionamento expedito.

Já alertou o MNE em Lisboa para este problema?

Assim que aqui cheguei alertei o MNE. Mas não é só no Luxemburgo. Todos os consulados necessitam de ter equipamento com maior prestação.

