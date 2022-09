Jorge Nobre foi também conselheiro na Guiné-Bissau e desempenhou ainda missões na China e Estados Unidos.

Novo conselheiro da Embaixada de Cabo Verde vai ocupar-se dos processos consulares

Henrique DE BURGO

A Embaixada de Cabo Verde no Luxemburgo está neste momento sem embaixador. O primeiro embaixador do arquipélago no Luxemburgo, Carlos Semedo, deixou o país em julho para ocupar o cargo de Diretor-Geral da Cooperação Económica e para o Desenvolvimento. Espera-se o anúncio, em breve, do novo embaixador.

Entretanto, a chancelaria tem um novo diplomata. Trata-se do conselheiro Jorge Nobre, que chega ao Luxemburgo com a responsabilidade da parte consular. Este reforço já era uma promessa do atual Governo, desde o mandato anterior. Jorge Nobre explicou à Rádio Latina que a sua chegada é para responder ao aumento dos processos consulares.

