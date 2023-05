A linha 602, que ligará a comuna francesa à capital luxemburguesa, entra em funcionamento a 21 de maio.

Novo autocarro entre Val de Briey e Luxemburgo fará 15 viagens diárias

A partir de 21 de maio, os trabalhadores transfronteiriços da região francesa da Lorena terão mais uma opção para se deslocarem diariamente ao Luxemburgo: a linha 602, a nova ligação da rede de autocarros regionais RGTR, vai ligar Val de Briey, em Meurthe-et-Moselle, à cidade do Luxemburgo por Esch-sur-Alzette.

O novo autocarro fará 15 viagens de ida e volta por dia, segundo avançou o diário regional Le Républicain Lorrain. O primeiro sairá da avenida Albert-1er, em Val de Briey, às 4h55, e o último às 18h55.

O percurso do 602 passará por Val de Briey, Avril, Trieux, Beuvillers, Aumetz, Audun-le-Tiche, Esch-sur-Alzette (três paragens) e cidade do Luxemburgo (sete paragens) via Cloche d'Or.

O término da linha será no Parc Monterey, no centro da cidade, onde param vários autocarros. De acordo com o Républicain Lorrain, o 602 não servirá Audun-le-Roman, "embora esteja prevista uma paragem a curto prazo".

Para viajar no 602, os transfronteiriços poderão optar por pagar uma mensalidade de 40 euros ou um passe anual de 360 euros.

