Novo ano letivo. Conheça o calendário das férias escolares

O ano letivo 2022/2023 arranca no próximo dia 15 de setembro e termina a 14 de julho de 2023, de acordo com o Guichet.lu que já atualizou o calendário das férias escolares marcadas para os próximos meses.

O primeiro período de descanso no novo ano escolar começa pouco mais de um mês após o regresso às aulas. As chamadas 'férias de Todos os Santos' começam a 29 de outubro e terminam a 6 de novembro.

Depois, seguem-se as férias de Natal, que se iniciam a 24 de dezembro deste ano e acabam a 8 de janeiro, de 2023.

O ano novo é marcado por quatro períodos de férias. As de carnaval (de 11 a 19 de fevereiro), as da Páscoa (de 1 a 16 de abril), as de Pentecostes (de 27 de maio a 4 de junho) e, por fim, as de verão (de 15 de julho a 14 de setembro).



