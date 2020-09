Em menos de 24 horas, o número de cetáceos encalhados nos bancos de areia do sul da Austrália disparou de 70 para 270. Apesar dos esforços das equipas de salvamento são mais os animais mortos do que os resgatados.

Noventa das 270 baleias encalhadas na Tasmânia já morreram

Numa luta contra o tempo, as autoridades australianas já conseguiram salvar 25 das 270 baleias piloto, encalhadas nos bancos de areia da ilha da Tasmânia. A operação de resgate foi desenhada cerca de 24 horas antes, quando um grupo de apenas 70 cetáceos ficou preso nas margens do parque natural de Macquarie Heads, na costa este da ilha.

Com mais 200 animais encalhados em menos de 24 horas, as equipas de resgate contam com 60 elementos, além dos voluntários e dos pescadores. Apesar dos esforços, 90 animais morreram. A notícia foi avançada pelo The Guardian.

Operação "complicada"

O resgate que arrancou esta terça-feira deverá prolongar-se nos próximos dias.

Citado pelos meios locais, o biólogo marinho do governo, Kris Carylon, fala numa "complicada" operação.

O salvamento de estes animais implica deslocações de mais de 30 minutos, já que, tendo em conta o seu espírito de grupo, as baleias têm de ser transportadas para longe para não correrem o risco de regressarem à companhia das outras.

Perigo anunciado

Não é a primeira vez que um grupo de baleias fica encalhado na região. Em estudo, as bases do problema estão por esclarecer.

Atenta ao fenómeno, a comunidade científica ainda não conseguiu perceber se a aproximação dos animais se deve a um líder do grupo desorientado ou à atração das baleias pelos radares sonoros das grandes embarcações.









