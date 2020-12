Novembro de 2020 foi o novembro mais quente desde 1979, aproximando um pouco mais o ano de 2020 do recorde estabelecido em 2016.

Sociedade 3 min.

Novembro de 2020 foi o mais quente de que há registo

AFP Novembro de 2020 foi o novembro mais quente desde 1979, aproximando um pouco mais o ano de 2020 do recorde estabelecido em 2016.

De acordo com o observatório europeu para o planeta Terra, Copernicus, em novembro a temperatura global foi significativamente mais elevada - em mais 0,13°C - do que o recorde anterior, igualmente alcançado em novembro de 2016 e novembro de 2019, ficando a +0,77°C acima da temperatura média registada entre o período 1981-2010.

"Estes registos estão de acordo com a tendência a longo prazo do aquecimento global", afirmou Carlo Buontempo, diretor do Copernicus para as Alterações Climáticas, apelando aos líderes para "verem estes registos como sinais de alarme e procurarem melhores formas de cumprir os compromissos do Acordo de Paris".

No mês passado, as temperaturas foram particularmente altas na Sibéria, no Oceano Ártico,em partes do Norte da Europa e nos Estados Unidos, na América Latina e na Antártida Ocidental. Mesmo o bloco de gelo do Ártico atingiu o segundo nível mais baixo, uma situação "preocupante e que requer uma maior vigilância da região, "que está a aquecer mais rapidamente do que o resto do mundo", salientou Carlo Buontempo.

Com o verão ainda no início no hemisfério sul, a Austrália já registou a primeira onda de calor, com 48°C registados em Andamooka no sul do país e incêndios na Ilha Fraser, considerada Património Mundial. Já a Europa teve o outono mais suave de que há registo, com uma média de 1,9°C acima do período de referência, e 0,4°C acima do recorde anterior no outono de 2006.

Ártico está a derreter muito mais depressa do que se esperava A Sibéria do Norte e o Ártico canadiano estão agora a aquecer três vezes mais depressa do que o resto do mundo.

Também o período de doze meses - entre dezembro de 2019 e novembro de 2020 - está 1,28°C acima das temperaturas pré-industriais. "2020 está agora ainda mais próximo do recorde registado em 2016", pode ler-se no relatório mensal publicado esta segunda-feira, estimando que o ano poderá ficar 'empatado' ou mesmo ultrapassar 2016. A menos que haja uma mudança de tendência repentina.

Embora os anos de 2015 a 2020 sejam os seis mais quentes de que há registo, este número - +1,28°C - aproxima perigosamente o planeta do primeiro limite máximo dos Acordos de Paris (+1,5°C) , que celebram o seu quinto aniversário esta semana.

O pacto, concluído em 2015 por quase 200 Estados que se comprometeram a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa, visa manter o aquecimento global bem abaixo do limite de +2°C, se possível a +1,5°C, de forma a limitar os impactos devastadores das tempestades, secas e vagas de calor.



Os defensores do clima esperam que a Cimeira do Aniversário organizada pela ONU e Reino Unido, no sábado em Paris, seja uma oportunidade para revigorar as ambições na luta contra o aquecimento global.

Mas o observatório reitera que a meta de +1,5°C está a ficar comprometida: o planeta tem aquecido a uma taxa média de 0,2°C por década desde o final dos anos 70. Durante um ano, as temperaturas globais aumentaram cerca de 1,2°C e é pouco provável que em 2020 se inverta a tendência, lamenta o organismo.

Já na quarta-feira passada, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) anunciou que 2020 estaria no pódio dos anos mais quentes. Os dados provisórios colocam-no por agora em segundo lugar só atrás de 2016, mas a diferença é pequena, dizem os especialistas.

A base de dados do Copernicus de registo das temperaturas data de 1979, mas os dados convencionais terrestres e de outras agências não contêm registos antes de 1979, desde os tempos pré-industriais.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.