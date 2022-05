Os cientistas estão a notar o surgimento de uma nova espécie de carraça no Luxemburgo. São principalmente perigosas para os cães, mas também mordem os humanos.

Sociedade 4 min.

Doenças

Novas espécies de carraças estão a ganhar terreno

Volker BINGENHEIMER Os cientistas estão a notar o surgimento de uma nova espécie de carraça no Luxemburgo. São principalmente perigosas para os cães, mas também mordem os humanos.

Recentemente, ao esvaziar a sua caixa de correio, Alexander Weigand encontrou uma carta invulgar. "Abri o envelope e encontrei uma bolsa de plástico. No interior, uma carraça viva estava a mover-se", diz o biólogo e curador do Museu da Natureza.



Um cidadão preocupado tinha pegado na carraça de aspeto invulgar em Grevenmacher sem hesitar e enviou-o ao especialista em carrapatos. O animal, que ainda estava ativo, foi colocado no congelador e examinado ao microscópio no laboratório do Museu da Natureza.

Era uma carraça de floresta aluvial. As carraças multicoloridas estão a espalhar-se pela Grande Região e são causadores de meningite e tifo (semelhante à febre tifóide). A espécie de carraça predominante continua, no entanto, a ser xylocopes comum de cor negro-avermelhada.

Espécie em destaque no sul do Grão-Ducado

Num curto espaço de tempo, a carraça denominada Auwald (em luxemburguês, "Suppenzeck") espalhou-se no Luxemburgo e forma agora uma população estável. A espécie, que pertence à família das carraças vermelhas e escolhe principalmente os cães para se alojar, tem um aspeto marmoreado e é maior do que a espécie nativa. E movem-se como as aranhas.

O primeiro espécime foi descoberto em 2015 em Wellenstein, no cantão de Remich. Desde então, tem-se estabelecido de forma mais intensa na metade sul do país.

As carraças estão a aumentar no Vale da Moselle e na região de Minett, no sul. Foto: Volker Bingenheimer

A carraça de floresta aluvial teve origem na Áustria e Hungria, mas encontrou o seu caminho para as regiões mais quentes da Europa Ocidental. O soalheiro vale do rio Moselle serve como um corredor de distribuição.

Pode parecer estranho que um pequeno animal de cinco milímetros com patas curtas, que só pode rastejar alguns metros, possa percorrer distâncias tão longas. "Não parte do animal individualmente, mas sim de toda a população. Espalhou-se para o Luxemburgo naturalmente, ou seja, com a ajuda de animais hospedeiros", explica o biólogo Alexander Weigand.

No laboratório, Alexander Weigand cria um perfil de ADN das carraças que lhe são enviadas. Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort

Outra razão para a rápida propagação é que as carraças vermelhas se reproduzem a um ritmo desconcertante. Após uma 'refeição' de sangue, uma fêmea fecundada põe entre 3.000 e 5.000 ovos, que depois eclodem em larvas.

Atacam principalmente cães, mas também mamíferos de tamanho semelhante, tais como ovelhas, javalis ou veados. Os humanos também são mordidos, mas mais raramente. As sanguessugas são temidas porque transmitem malária canina (babesiose), mas também podem transmitir FSME (encefalite do carrapato) e a febre Q através da sua mordedura. "São principalmente os indivíduos adultos que transmitem estas doenças, menos as ninfas (estado entre a larva e a fase adulta", explica o especialista em carraças Alexander Weigand.

"Na maioria das vezes, os vírus e as bactérias proveem de hospedeiros intermediários. Estes podem ser vacas, roedores ou porcos-espinhos.

Christina Gerstenmayer, de Trier, teve uma má experiência com um destes bichos de floresta aluvial. No outono passado, o animal mordeu a filha de quatro anos no couro cabeludo. "Desenvolveu uma inflamação purulenta no local da dentada, seguida de febre alta durante vários dias, pelo que tivemos de a levar para o hospital", diz a mãe. Após um longo período de mistério, os médicos diagnosticaram uma infeção bacteriana rara. Os antibióticos administrados não funcionaram. "Felizmente, a febre desceu por si só após cinco dias", diz a alemã. A filha está bem outra vez, mas a mordida ainda hoje está vermelha.

Uma segunda espécie de carraça invasiva apareceu na parte ocidental da Renânia-Palatinado, na Alemanha. A carraça da ovelha também ataca os humanos e causa dor à volta da picada durante vários meses, crostas na pele e inchaço dos gânglios linfáticos. Um paciente chegou a contrair tifo. Esta doença causada por bactérias foi vista pela última vez na Europa como uma epidemia durante a Segunda Guerra Mundial. Por enquanto, a carraça da ovelha ainda não apareceu no Luxemburgo.

Colocar as calças dentro das meias

Para se proteger de uma picada de carraça ao caminhar na floresta, há um truque simples: usar calças compridas e colocar o fundo das calças dentro das meias.

Estes pequenos insetos são também mais fáceis de detetar em roupa de cor clara do que na escura. Após uma longa estadia no jardim ou no campo, é aconselhável inspecionar minuciosamente todo o corpo à procura de carraças. No caso de detetar uma picada e a carraça estiver incrustada na pele, esta deve ser removida o mais depressa possível com uma pinça ou uma carraça.

(Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.