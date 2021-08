A cientista Sarah Gilbert, co-criadora da vacina Oxford/AstraZeneca Covid-19 é uma das seis novas bonecas Barbies. Há mais cinco médicas e enfermeiras do Brasil, EUA, Canadá e Austrália homenageadas com uma Barbie pelos seus esforços heróicos.

Sociedade 3 min.

Novas bonecas

Novas Barbie. Drª Vacina covid e outras cinco heroínas na pandemia

Redação A cientista Sarah Gilbert, co-criadora da vacina Oxford/AstraZeneca Covid-19 é uma das seis novas bonecas Barbies. Há mais cinco médicas e enfermeiras do Brasil, EUA, Canadá e Austrália homenageadas com uma Barbie pelos seus esforços heróicos.

A Mattel criou uma nova boneca Barbie em homenagem à cientista britânica Sarah Gilbert, co-criadora da vacina Oxford/AstraZeneca Covid-19. Esta 'Drª vacina' que "encheu de orgulho" a cientista britânica não está sozinha. É uma das cinco novas Barbies da coleção heroínas na luta contra a covid-19, juntamente com outra cientista brasileira, e médicas e enfermeiras norte-americanas, canadianas e australianas, que se destacaram na linha da frente na luta contra a pandemia.

Sarah Gilbert, liderou, em 2020, a equipa da Universidade de Oxford, que em parceria com a farmacêutica AstraZeneca elaborou a vacina contra a covid-19, considerou inicialmente a iniciativa da Mattel de criar uma Barbie sua "muito estranha". Passada a surpresa Sarah Gilbert declarou publicamente que esperava que a sua famosa boneca "inspirasse a nova geração de jovens, sobretudo raparigas, a trabalhar nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática".

"Espero que as crianças que virem a minha Barbie se apercebam de como as carreiras científicas são vitais para ajudar o mundo que nos rodeia".

As seis Barbies heroínas

As seis barbies heroínas no combate à covid são uma homenagem a estas profissionais que "demonstraram uma coragem sem precedentes durante uma época desafiadora e tiveram um impacto positivo nas suas comunidades, inspirando as gerações atuais e futuras", declarou a Mattel. Esta é mais uma iniciativa #Thankyouheroes que a empresa de brinquedos criou para homenagear figuras de destaque na pandemia.



E quem são as outras mulheres eleitas para serem Barbies?

A biomédica brasileira Jaqueline Goes de Jesus, de 31 anos, é outra das heroínas Barbie, responsável pela sequenciação do genoma do primeiro caso de SARS-CoV-2 no Brasil. Graças ao trabalho desta investigadora foi possível descobrir que o vírus que infetou este paciente brasileiro foi o mesmo identificado em Wuhan, na China.

Amy O'Sullivan, a enfermeira que tratou o primeiro doente covid-19 num hospital de Brooklyn, em Nova Iorque, é outra das homenageadas. Esta enfermeira acabou por ser também infetada e esteve mesmo nos cuidados intensivos, mas depois de recuperar voltou ao trabalho para continuar a cuidar e tratar dos doentes covid.

Audrey Cruz, médica em Las Vegas, na linha da frente da luta hospitalar é também homenageada pela Mattel pela sua luta contra a discriminação e preconceito racial. Audrey Cruz sensibilizou outros médicos asiático-americanos que se juntaram a ela nesta luta durante a pandemia.

Chika Stacy Oriuwa, médica e ativista canadiana foi outra das escolhidas pela Mattel para a figurar nesta coleção especial. Esta médica, especialista em psiquiatria tornou-se conhecida no Canadá por combater o racismo sistémico na saúde, um problema que se intensificou com a covid-19.

O coração português da missão médica francesa em Portugal Sandra Fleury, enfermeira bombeira lusodescendente regressa "orgulhosa" a França, após as duas semanas de trabalho no Hospital Garcia da Orta em Almada. Equipa francesa falou com o Contacto no último dia de trabalho em Portugal.

Kirby White, médica de clínica geral australiana é outra das Barbies heroínas da luta covid, homenageada pela Mattel. Esta médica desenvolveu uma bata médica que pode ser lavada e reutilizada, evitando assim a falta de material de proteção contra a covid-19 entre os profissionais de saúde de Victoria, nesta pandemia.

“A Barbie reconhece que todos os trabalhadores da linha de frente fizeram enormes sacrifícios ao enfrentar a pandemia e os desafios que ela agravou”, declarou Lisa McKnight, vice-presidente e diretora da Barbie & Dolls, da Mattel, em comunicado aquando do lançamento destas seis bonecas.



“Para revelar ao mundo os seus esforços, estamos a divulgar as suas histórias, aproveitando a plataforma da Barbie para inspirar a próxima geração a seguir estes heróis. O nosso objetivo é incentivar a imaginação das crianças para interpretarem a sua própria história como heróis", acrescentou esta responsável. Para a Mattel estas profissionais "demonstraram uma coragem sem precedentes durante uma época desafiadora e tiveram um impacto positivo nas suas comunidades, inspirando as gerações atuais e futuras".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.