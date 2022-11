Nova mutação BQ.1 representa atualmente 13% das novas infeções e que circula no Luxemburgo há cerca de sete semanas.

Covid-19

Nova variante da Omicron está a ganhar terreno no Luxemburgo

Susy MARTINS Nova mutação BQ.1 representa atualmente 13% das novas infeções e que circula no Luxemburgo há cerca de sete semanas.

É de esperar que uma nova variante da Omicron se torne, progressivamente, dominante no Grão-Ducado. Numa resposta parlamentar, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, explica que se trata da mutação BQ.1, (que tem já uma subvariante BQ1.1), que se está a espalhar na Europa e que deverá substituir a variante BA.5.

A responsável pela pasta da Saúde salienta que esta nova mutação representa atualmente 13% das novas infeções e que circula no Luxemburgo há cerca de sete semanas.

Em números absolutos, as autoridades sanitárias registaram até à data, 242 infeções com esta variante. Para Paulette Lenert, os dados demonstram que esta mutação do SARS-CoV-2, não é tão contagiosa como inicialmente temido por parte dos peritos.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) alertou em meados de outubro para a possibilidade de uma nova linhagem da variante Omicron passar a ser dominante na Europa até dezembro, o que poderá provocar um aumento de contágios.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.