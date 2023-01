Para o ECDC, "existem muitas áreas cinzentas com a XBB.1.5 e esta avaliação pode mudar nas próximas semanas".

Saúde pública

Nova sub-variante da covid deverá predominar na Europa nos próximos meses

AFP Para o ECDC, "existem muitas áreas cinzentas com a XBB.1.5 e esta avaliação pode mudar nas próximas semanas".

A sub-variante altamente contagiosa da Omicron XBB.1.5, que se está a espalhar rapidamente nos casos de covid-19 nos Estados Unidos, deverá tornar-se dominante na Europa dentro de um ou dois meses, disse sexta-feira a agência europeia a cargo das epidemias.

A variante norte-americana da Omicron vai atacar a UE, mas não para já O relatório publicado esta segunda-feira pela agência europeia ECDC está repleto de incertezas quanto ao efeito da super transmissível XBB.1.5.

Esta sub-variante, que foi detetada pela primeira vez nos EUA em outubro e é o vetor mais contagioso do novo coronavírus até à data, representa um "baixo risco para a população em geral", segundo a última avaliação publicada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Contudo, o risco é "moderado a elevado" para "indivíduos vulneráveis, como os idosos, não vacinados ou imunocomprometidos", de acordo com a instituição sediada em Estocolmo.

Para o ECDC, "existem muitas áreas cinzentas com a XBB.1.5 e esta avaliação pode mudar nas próximas semanas".

Sub-linhagem detetada em 38 países

Embora seja agora responsável por mais de 27% das infeções nos EUA, a XBB.1.5 era responsável por apenas 2,5% dos casos nas últimas semanas de 2022, de acordo com a agência.

"Os modelos matemáticos do ECDC indicam que a XBB1.5 poderá tornar-se dominante na União Europeia (...) dentro de um a dois meses, devido ao baixo número de casos atualmente relatados" no continente "e à sua taxa de progressão".

De acordo com a agência europeia, "não há atualmente provas de que a gravidade da infeção XBB.1.5 seja diferente da de outras sub-linhagens Omicron".

Nova subvariante da Omicron é a mais transmissível detetada até agora Subvariante XBB.1.5 da variante Omicron do SARS-CoV-2 resulta de uma recombinação de duas sublinhagens BA.2 e já foi detetada em 29 países.

Um total de 38 países comunicaram casos de XBB.1.5, dos quais 82% nos EUA, 8% no Reino Unido e 2% na Dinamarca, informou na quarta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

É muito parecida com a sua predecessora XBB.1, mas tem uma mutação adicional na sua proteína spike, a famosa chave de entrada do vírus, de acordo com os virologistas.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.