Nova queixa contra a Buitoni devido a segunda gama de pizzas contaminadas

Segurança alimentar Luxemburgo. Autoridades de saúde preocupadas com intoxicação causada por pizzas da Buitoni

As autoridades de saúde francesas confirmaram, esta quarta-feira, a relação entre as pizzas congeladas da marca e as infeções devido à bactéria E.Coli. O Grão-Ducado já tinha emitido um alerta sobre estes produtos a 20 de março.