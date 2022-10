Segundo a nova lei, o período de isolamento desce de sete para quatro dias, mas se sintomas persistirem pacientes devem ir ao médico de família.

Nova 'lei covid' poderá levar a maior afluência aos médicos de família

A nova 'lei covid', adotada na semana passada no Parlamento, poderá levar a uma maior afluência aos médicos de família e às teleconsultas, segundo uma declaração do médico Jean-Paul Schwartz, do Círculo dos Médicos de Clínica Geral.

Com as novas regras, o período de isolamento desce de sete para quatro dias e em caso de sintomas persistentes o paciente deverá contactar o seu médico de família para que este possa prolongar a baixa médica.

No entanto, o médico frisa que uma consulta física no consultório médico só é possível caso o paciente apresente um auto-teste negativo. Caso contrário, é preciso recorrer à teleconsulta.

Jean-Paul Schwartz acrescenta que cabe ao médico de família decidir se a baixa médica é prolongada ou não, o que poderá levar a uma maior afluência aos consultórios já sobrelotados com pacientes que sofrem de outras doenças.



