Uma simplificação administrativa tanto para as comunas como para os cidadãos.

Nova lei

Bilhete de identidade luxemburguês já não precisa de ser renovado após alteração de morada

Susy MARTINS

A partir de 2 de agosto a morada de cidadão já não vai constar no bilhete de identidade luxemburguês, uma simplificação administrativa tanto para as comunas como para os cidadãos.

Segundo a atual lei em vigor, ainda é necessário renovar o documento de identificação nacional sempre que se altera a morada, estando na origem de 24% das renovações do BI. Mas o novo projeto de lei dispensa esta alteração a partir do próximo mês.

A alteração foi aprovada pelo Parlamento na quarta-feira, sendo que a nova lei também prevê uma extensão dos dados biométricos. Assim, para além de conter a imagem facial do indivíduo e a assinatura digitalizada, o microchip contido no cartão vai ainda incluir duas impressões digitais digitalizadas. Esta medida em concreto é válida para os titulares com mais de 12 anos.



