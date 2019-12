Tudo por causa do incêndio de abril que danificou a catedral de Paris.

Notre Dame sem missa de Natal pela 1.ª vez em mais de 200 anos

Ana Patrícia CARDOSO

Notre Dame ficou este ano sem a tradicional missa de Natal, algo que não ocorria desde a Revolução Francesa (1789-1799). A tradicional celebração de Natal mudou-se para outra igreja gótica ao lado do Museu do Louvre, depois de o incêndio de abril ter consumido o telhado do monumento medieval e ter feito desabar a torre, prevendo-se que a reconstrução demore vários anos.

As autoridades francesas dizem que a estrutura está muito frágil para permitir a entrada de visitantes em segurança, e que há ainda o risco de intoxicação devido às toneladas de poeira de chumbo libertadas pelas chamas.

As celebrações da véspera e do dia de Natal vão ser realizados na igreja Saint-Germain l'Auxerrois, outrora usada pela realeza francesa.

O reitor de Notre Dame, monsenhor Patrick Chauvet, celebra na quarta-feira a missa destinada aos fiéis de Notre Dame, acompanhada por música de coros.

Uma plataforma litúrgica de madeira foi construída na igreja de Saint-Germain para se parecer com a de Notre Dame, segundo a agência AP - Associated Presse, que adianta que a escultura da catedral do século XIV, "A Virgem de Paris", que sobreviveu ao incêndio, também está em exibição.