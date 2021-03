Será a segunda vez que o arcebispo do Grão-Ducado irá presidir a esta Peregrinação.

"Nosso" cardeal Hollerich preside à Peregrinação de agosto em Fátima

O cardeal do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai presidir à Peregrinação Internacional do Migrante e Refugiado ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal.

A Peregrinação de 12 e 13 de agosto reúne anualmente milhares de fiéis, incluindo muitos emigrantes portugueses que passam as suas férias em Portugal e vão a Fátima demonstrar a sua fé. Será a segunda vez que o arcebispo do Grão-Ducado irá presidir a esta Peregrinação.

O anúncio da ida de Jean-Claude Hollerich a Fátima acontece numa altura em que o Santuário retomou o programa oficial diário, com celebrações abertas aos peregrinos, com as devidas regras sanitárias.

A notícia da ida de Jean-Claude Hollerich ao Santuário de Fátima foi recebida com grande entusiasmo pelos fiéis. A exemplo da "Missão Católica de Língua Portuguesa do Sul do Luxemburgo" que, na sua página oficial na rede social Facebook, sublinha que "o 'nosso' cardeal do Luxemburgo vai estar com os emigrantes portugueses em Fátima, apelando aos "emigrantes do Luxemburgo para organizar as férias" de modo a "marcar presença calorosa e grata a Maria e ao 'nosso' cardeal. Levai vossas famílias e bandeira", pode ler-se na publicação.

A primeira vez que Hollerich esteve em Fátima foi em 2013, igualmente a convite do cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima. Jean-Claude Hollerich, de 62 anos, é arcebispo do Luxemburgo desde 2011 e tem uma ligação muito próxima com os portugueses e Portugal. Comprou um apartamento no Algarve com a intenção de passar a reforma, algo que o próprio confiou à Rádio Latina em 2019, altura em que foi nomeado cardeal - o primeiro da história do Grão-Ducado - pelo Papa Francisco.

Na mesma entrevista, dizia ficar "sempre sensibilizado" quando os portugueses do Luxemburgo lhe chamam "nosso bispo" em vez de "bispo do Luxemburgo". Nossa Senhora de Fátima também tem um santuário no Luxemburgo, que é de resto, geminado com o de Fátima. Localizado no norte, em Wiltz, recebe anualmente mais de 20 mil peregrinos, maioritariamente lusófonos, no feriado da Ascensão.

O evento de 2020 foi cancelado devido à pandemia da covid-19 e devia ter sido presidido pelo cardeal português José Tolentino Mendonça, convidado pelo líder da Igreja Católica luxemburguesa após se terem conhecido no consistório de outubro de 2019 em Roma, quando ambos foram elevados a cardeais pelo Papa Francisco.

Oitava 2021. Missa em português a 1 de maio

A comunidade católica do Luxemburgo prepara-se para uma das maiores celebrações anuais, a par da peregrinação a Wiltz e da procissão dançante de Echternach: a Oitava em honra de Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos e padroeira da cidade do Luxemburgo.

O evento religioso decorre entre 24 de abril e 9 de maio. Tal como no ano passado, o evento deverá decorrer à distância, com os crentes a poderem acompanhar as missas celebradas na catedral, através do site da arquidiocese. "De repente, tudo mudou" é o lema da Oitava de 2021, durante a qual será celebrada uma missa em português, no dia 1 de maio, às 20h00.

