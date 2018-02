O Contacto assistiu aos preparativos do concerto e testemunhou tudo o que se passou antes da hora do concerto comemorativo dos 30 anos de carreira, no passado sábado, no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains.

Nos bastidores com Tony Carreira

Paulo Jorge Pereira O jornal falou com o artista, com as fãs, com membros da equipa de Carreira, não perdeu pitada e acompanhou os momentos antes, durante e depois do concerto. Agora, conta-lhe como foi.





“Dois, dois, dois.” “Je te prie de rester de ne pas t’en aller sans moi...”, ouve-se na sala. “O som aqui é um bocado sem sal.” Foi assim que a equipa do Contacto encontrou Tony Carreiraquando entrou, pouco depois das 16h, no Casino 2000, em Mondorf-les-Bains. O artista já estava em palco com os músicos a fazer os testes de som para o concerto comemorativo dos seus 30 anos de carreira, que iria decorrer a partir das 21h. Vestido de modo mais informal do que aquele com que se apresentaria horas mais tarde, fazia já as delícias de alguns fãs.

A hora era de preparativos – a qualidade do som é imprescindível para que tudo funcione –, mas Tony Carreira lutava com dificuldades técnicas. “C’est une voix, une guitarre/ Mon fado, mon fado”, cantava para testar o equipamento. “Ficou um som fechado”, “Está nasalado até à quinta casa”, indicava incisivo o cantor durante o longo período em que todos – técnicos de som, músicos e o próprio Tony Carreira – ensaiavam, afinavam e tentavam encontrar o ponto de equilíbrio para o som perfeito. Como confirmou mais tarde a ’road manager’, Cristina Rodrigues, que trabalha com o cantor desde 2008, a relação entre Tony e o pessoal é “muito boa: fora do trabalho é uma pessoa alegre e bem humorada, mas no trabalho é bastante exigente e rigoroso”.

Ensaios para as mais fiéis

Nas duas filas da frente da sala do casino, estavam já algumas das fãs mais fiéis, que puderam acompanhar os ensaios desde o primeiro minuto. Admiradoras já conhecidas de Tony Carreira, mas também das ’backvocals’ do cantor, Yura Silva e Telma Botelho. O ambiente era descontraído no fim dos testes de som e, entre conversas, beijos e abraços, havia ainda fãs que aproveitavam para mostrar as tatuagens novas ao cantor. “Está bonita, não está?”.

Algumas já são veteranas. É o caso de Maria José Campelo, que já nem se lembra há quantos anos acompanha Tony, mas garante que, num só ano, assistiu a 93 concertos do cantor e recorda a filha mais nova de Carreira – Sara, agora com 18 anos – a gatinhar.

Maria José fez recentemente uma paragem mais ou menos forçada e esteve afastada dos espetáculos durante algum tempo. Está no Luxemburgo há seis anos, depois de a crise em Portugal lhe ter roubado o emprego que tinha em lavandarias em Lisboa. Aos 51 anos, teve de começar de novo e decidiu rumar ao Grão-Ducado com o marido para trabalhar no setor das limpezas. A mudança fez com que tivesse menos oportunidades de acompanhar o seu artista preferido. E já sente a sua falta. “O coração acelera bastante, as saudades eram muitas”, reconhece Maria José. “Hoje mal comi”, “é bom demais tê-lo como amigo”, diz de sorriso aberto.

Antes do concerto, o Contacto falou com Tony Carreira, também ele um veterano no Luxemburgo. O cantor afirmou que já perdeu a conta às vezes em que esteve no país “e em salas totalmente diferentes umas das outras”. Carreira teve mesmo de ser relembrado por uma fã da primeira vez que esteve no país: foi no início dos anos 90, nas caves de Diekirch, cidade no norte do Grão-Ducado, garantiu a fã sem hesitar. Para Carreira, os concertos no Luxemburgo são sempre bons. “É um concerto em que o público transforma o artista em palco para melhor”, sublinhou.

Nesta altura, os músicos já não estavam em palco, tinham saído para jantar. Uma refeição normal, como apurou o Contacto. Menos Tony que opta por comer uma coisa mais leve antes do concerto. Ou mesmo nada, deixando isso para depois. Muitas horas mais tarde, já que, após o concerto, segue-se uma longa sessão de fotografias com os fãs que o queiram. E, como testemunhou o Contacto, a fila era muito longa no final do espetáculo.

Com o aproximar da hora do concerto, as portas do recinto abrem e as filas de fãs, mais ou menos vestidos a rigor, avançam e tomam os mais de mil lugares sentados na sala vermelha do Chapito. A família Santos consegue cadeiras nas filas da frente. Pedro Santos, a mulher Vânia, e os dois filhos, Jordan, de 11 anos, e Brian, de oito. O fã assumido é o pai Pedro, que levou Vânia a gostar de Tony Carreira. Os mais pequenos também gostam, mas acabam por manifestar a preferência por outros membros do clã Carreira: confessam-se fãs de Mickael e de David.

A hora H e as conversas com o público



Passavam poucos minutos das 21h quando Tony entrou sozinho em palco, de fato e gravata. Foi assim que deu início ao espetáculo puxando pelo público que demorou a acordar e a responder aos apelos repetidos do cantor. Carreira tocou alguns dos êxitos mais conhecidos, em português e francês. Mas o ambiente só começou a aquecer quando Tony Carreira simulou uma espécie de ’strip-tease’, tirando o casaco do fato e a gravata, que lançou depois para um público ansioso por apanhá-la por entre gritinhos.

Durante o concerto, Carreira falou por diversas vezes à plateia. Como reconheceu: “Gosto de falar com o público; como num casal, quando não se fala, as coisas podem correr menos bem”. “Assim, eu sou o marido e vocês a mulher”, afirmou, provocando risos. O artista recordou ainda a vida de emigrante: “Vivi fora e sei o que é ter saudades de Portugal.” Desafiou depois o público a pedir uma música, mas algumas das respostas vieram de espectadores menos atentos. “Mon fado”, clamou um. “Já cantei, respondeu Carreira. “A minha guitarra”, pediu outro. “Não estava aqui quando o espetáculo começou”, respondeu o cantor com humor. Acabou por cantar “Tu levaste a minha vida”, seguindo-se mais à frente “Sonho de menino e “Ai destino”, canções a que o público correspondeu melhor.

Durante o concerto, o cantor voltou a pedir ânimo, desceu do palco e desfilou por entre os corredores de cadeiras, altura em que houve algum reboliço. Mesmo as fãs que estavam mais atrás foram para a frente da sala e houve uma pequena sessão fotográfica. Muitas quiseram (e conseguiram) tirar ’selfies’ com Carreira, enquanto este cantava. E houve mais beijos e abraços. Houve mesmo quem, num ímpeto de emoção, lançasse um urso de peluche para o palco. Boneco que ficou sozinho, caído.

A última música surgiu depois de Carreira agradecer, uma vez mais, ao público: “Quem era eu sem ti”, foi o último tema a ouvir-se no Casino.

O espetáculo terminou cerca das 23 horas, mas a noite não tinha acabado. Tony Carreira preparava-se para fazer uma sessão de fotografias com as fãs, que já formavam uma fila interminável à entrada do Casino. Elsa Gouveia era das últimas. Para esta fã, o balanço do concerto foi positivo, mas “podia ser mais uma hora, era mais indicado para um concerto de 30 anos de carreira”, defendeu. Sobre o tempo que ainda tinha pela frente até à tão ansiada fotografia: “Vale sempre a pena para estar com o Tony.” A road manager, Cristina Rodrigues, dizia que os momentos a seguir ao espetáculo são de “uma alegria imensa, apesar do cansaço de todos”. “Mas o Tony ainda vai para as sessões de fotos e autógrafos com uma energia imensa; ele tem a preocupação de estar de imediato com o público para aferir as reações e saber do que as pessoas gostaram mais e menos”, explicou. “O nosso envolvimento é tão grande que, por vezes, não conseguimos avaliar da melhor forma como

as coisas se passaram. O contacto com o público é fundamental”. Cristina Rodrigues exemplifica: “Já aconteceu de um concerto para o outro termos feito reajustamentos no alinhamento das músicas e outras pequenas correções que tornam o espetáculo mais atrativo. Afinal, é para o público que trabalhamos”.

No fim, o urso continuava abandonado no palco, mas não foi esquecido pela fã que foi resgatá-lo e o pediu de volta aos técnicos que já enrolavam os cabos elétricos e guardavam os pesados holofotes.

E a seguir, para onde?

Para todo o lado. Este foi o último espetáculo da primeira parte da tournée, mas não acabou por aqui. Tony Carreira explicou os próximos passos. “Há ainda o Casino Estoril em Portugal”, adiantou. “Depois faremos a segunda parte da tournée nos primeiros 15 dias de maio, com mais uma dezena de concertos, em França e na Suíça”. “E depois voltaremos a Portugal, onde vamos entrar na tournée eletro de estrada e faremos ainda uma mini-tournée acústica, de teatros”, acrescentou. “Muitas coisas para fazer este ano”, rematou. Era tempo de partir, porque o trabalho não acaba.

Paula Cravina de Sousa e Álvaro Cruz

