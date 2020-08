Sete pessoas foram encontradas inconscientes num bunker em Oslo, capital da Noreuga. Cinco estão em estado crítico e dois polícias estão também entre os internados.

Noruega. 25 pessoas intoxicadas com monóxido de carbono durante festa ilegal

Durante o fim de semana, 25 pessoas tiveram de ser transportadas para o hospital devido a uma intoxicação por monóxido de carbono, durante uma festa ilegal na capital norueguesa, Oslo.

Segundo a BBC, o evento "Rave Cave" contou com cerca de 200 pessoas e foi sinalizado pelas autoridades "por acaso", quando uma patrulha se cruzou com um grupo de jovens "confusos". Sete pessoas foram encontradas inconscientes no bunker onde se realizou a festa. Cinco estão em estado crítico e dois polícias estão também entre os intoxicados.

As autoridades acreditam que o envenenamento foi causado por geradores portáteis usados ​​para alimentar sistemas de iluminação e som. Vidar Haukeland, chefe da empresa proprietária do bunker, Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, descreveu a rave como uma "invasão séria" e recusou responsabilidades no caso.

Apesar de se desconhecer o organizador do evento, a festa terá sido planeada com três semanas de antecedência e mantida em segredo, uma vez que a Noruega proibiu a venda bebidas alcoólicas em bares depois da meia-noite. Esta medida deverá ser revista já em setembro, adiantou o ministro da Saúde, Bent Høie, ao jornal Aftenposten, cita a BBC.

O monóxido de carbono é um gás inodoro e incolor produzido pela queima em condições de pouco oxigénio ou a altas temperaturas de combustíveis à base de carbono, incluindo gás, petróleo, madeira ou carvão. A sua ingestão em grandes quantidades diminui a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue disponíveis para o transporte de oxigénio. Os sintomas mais comuns de intoxicação por monóxido de carbono são dores de cabeça e no peito, tonturas, confusão, fraqueza, náuseas e vómitos.





