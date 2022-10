A paleogenética olha para os nossos antepassados distantes, mas as suas descobertas podem lançar pistas sobre o mundo de hoje, como a pandemia da covid-19.

Sociedade 2 3 min.

Prémios Nobel

Nobel da Medicina. E porque é importante para compreender a Humanidade

AFP A paleogenética olha para os nossos antepassados distantes, mas as suas descobertas podem lançar pistas sobre o mundo de hoje, como a pandemia da covid-19.

Reconstruir o genoma de um homem pré-histórico valeu ao cientista sueco Svante Pääbo o Nobel da Medicina 2022.

A paleogenética olha para os nossos antepassados distantes, mas as suas descobertas podem lançar pistas sobre o mundo de hoje, como a pandemia da covid-19.

O Nobel atribuído a Svante Pääbo é agora uma forma de recompensa pelo trabalho desenvolvido por esta disciplina. Mas em que consiste, afinal?

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 O paleogeneticista Nobel da Medicina 2022 descobriu que uma transferência genética ocorreu entre os hominídeos agora extintos e o Homo Sapiens. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O paleogeneticista Nobel da Medicina 2022 descobriu que uma transferência genética ocorreu entre os hominídeos agora extintos e o Homo Sapiens. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb Investigadores a recolher amostras de sedimentosna Caverna Denisova, nas montanhas de Altai, na Sibéria. O paleogeneticista sueco Svante Paabo, sequenciou o genoma do Homo Neandertal e descobriu o Hominídeo de Denisova, uma espécie de hominídeo anteriormente desconhecida. Foto:

A paleogenética e, mais concretamente, a paleogenómica, tenta reconstituir o património genético dos seres humanos que se extinguiram há milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos.

E o que isso tem a ver com medicina? Existem, por exemplo, investigações clínicas que comprovaram que o Homo Sapiens partilha cerca de 2% dos mesmos genes com o Homo Neanderthal, uma das maiores descobertas de Svante Pääbo.

"Justifica-se inteiramente a atribuição de um Prémio Nobel da Medicina", disse a paleogeneticista Eva-Maria Geigl à AFP. "Não devemos esquecer que a medicina é o exercício de manter os seres humanos em boa saúde, cuja biologia deve ser entendida primeiro", sublinha esta investigadora.

Um trabalho recente de investigação assinado pelo Prémio Nobel de 2022 ilustra estas ressonâncias contemporâneas à luz da recente pandemia da covid-19.

Em 2020, com outros investigadores, Svante Pääbo identificou a presença de uma porção particular de ADN, herdada do Homo Neanderthal, nos doentes mais gravemente doentes de covid-19. Estas descobertas podem explicar porque é que as mortes por covid são mais frequentes nas populações do Sul da Ásia, onde esta porção de ADN é frequentemente encontrada.

Mas as conclusões não foram suficientemente detalhadas para contribuir para pistas terapêuticas concretas. E a covid-19 "é apenas um pequeno assunto secundário" na investigação do Nobel deste ano Pääbo, considera, no entanto, Eva-Maria Geigl.

Interligação entre o passado e o presente

A verdade é que a paleogenética goza de um estatuto especial e diferente das outras disciplinas científicas pela forma como entrelaça o passado distante e as questões contemporâneas. "Podemos compreender, por exemplo, quais os genes que nos permitiram adaptar-nos através do passado e que são por isso importantes para a nossa saúde atual", disse à AFP Evelyne Heyer, professora de antropologia genética no Museu Nacional de História Natural, em França citando o exemplo da diabetes.

Mas esta mistura entre passado e presente quase se revelou fatal para a disciplina, que nasceu nos anos 90. Na viragem do milénio, após os sucessos iniciais, a paleogenética sofreu uma grande crise, quando muitas publicações foram consideradas erradas porque o ADN contemporâneo tinha sido misturado com vestígios de ADN retirado dos restos mortais de humanos pré-históricos.

Mesmo pelos próprios investigadores é difícil evitar a contaminação. Estas complicações foram o principal desafio à disciplina, levando Svante Pääbo e outros investigadores a desenvolver técnicas mais seguras e mais sofisticadas.

Atualmente, os paleogeneticistas construíram uma vasta biblioteca que permite traçar a evolução recente da humanidade e, para além das questões médicas, fornecer pistas sobre questões sociais como a migração. "Temos milhares de genomas antigos que foram publicados, não só de Neandertais mas também de humanos mais recentes", resume Heyer.

"Mostram que todos nós temos antepassados migrantes, que somos um mosaico. Esta é uma visão fundamental da nossa espécie", remata.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.