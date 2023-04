O Grão-Ducado é um dos países da UE onde o estado de saúde da população sénior urbana (e da média geral) se revela melhor. No extremo oposto está Portugal.

No Luxemburgo, os idosos dizem sentir-se bem. Portugal está no fim da tabela

Ana TOMÁS O Grão-Ducado é um dos países da UE onde o estado de saúde da população sénior urbana (e da média geral) se revela melhor. No extremo oposto está Portugal.

As características sociais e ambientais das áreas urbanas têm um papel importante no estado de saúde da população, e para 43% das pessoas com 65 anos ou mais que vivem em cidades da União Europeia (UE) o seu impacto parece ser positivo.

Essa percentagem de população sénior que reside em cidades considera estar em "bom" e "muito bom" estado de saúde, segundo um estudo divulgado esta quinta-feira, pelo Eurostat, referente a dados de 2021.

Em oito Estados-membro da UE, onde se inclui o Luxemburgo, a quantidade de pessoas desta faixa etária que responde no mesmo sentido é ainda maior, representando uma percentagem superior a 50%.

As proporções mais elevadas são registadas na Irlanda (66%), Suécia (64%) e Bélgica (60%), sendo que o Grão-Ducado ocupa o quinto lugar com 55% (47,5% afirmam ter um "bom" estado de saúde, enquanto 7,6% respondem que este é "muito bom").

E se nas cidades a percentagem é elevada, no resto do país o sentimento não é inferior. Pelo contrário. No Luxemburgo, tal como nos Países Baixos e na França, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais que declaram ter um estado de saúde "bom" ou "muito bom" é mais baixa nas cidades do que a nível nacional (57,2%). No caso do Grão-Ducado, a diferença corresponde a -2 pp (pontos percentuais), ao passo que nos Países Baixos e França ela é de -1 pp.

Portugal no fim da tabela

As proporções mais baixas de população com 65 anos ou mais anos a viver em contexto urbano que diz sentir-se com um "bom" ou "muito bom" estado de saúde são registadas na Lituânia (11%), na Letónia (15%) e em Portugal. Este último regista 21%, e é o terceiro país a contar do fim.

Ou seja, só menos de um quarto da população sénior que vive nas cidades do país diz sentir-se saudável, sendo que nesse grupo 18,1% afirmam ter um "bom" estado de saúde, enquanto apenas 2,6% dizem ter um estado de saúde "muito bom".

Ainda assim, a satisfação da população com 65 anos ou mais em relação ao estado de saúde, é superior entre aquela que vive em cidades do que entre a média nacional nessa faixa etária, que é apenas de 16,8%.





