A maioria dos imigrantes guineenses no Luxemburgo são portadores de passaporte português, mas continuam com uma forte ligação à terra natal. Apesar disso, nem todos querem voltar. O novo embaixador da Guiné-Bissau em Bruxelas encontrou-se com a comunidade no Luxemburgo e anunciou a vinda do primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, no próximo fim de semana.

Os guineenses no Luxemburgo são duplamente imigrantes: uns estiveram primeiro em Portugal, onde conseguiram a dupla nacionalidade, outros já viveram noutros países.

São “pessoas que trabalham na construção e nos serviços, como restauração e hotelaria, muitos já com formação”, explicou, ao Contacto, o embaixador da Guiné-Bissau em Bruxelas, numa visita à comunidade guineense no Luxemburgo, no sábado.

Depois da crise política, a Guiné-Bissau está a alinhar políticas governamentais para promover o turismo. Com 88 ilhéus, o país tem potencial para fazer crescer o turismo e a economia nacional. Mas querem mesmo os imigrantes regressar para ajudar ao desenvolvimento do país?

A resposta é sim e não. Muitos têm nacionalidade portuguesa, mas são um grupo híbrido, com identidade ligada à Guiné-Bissau.

Carolina Queta tem 24 anos, está a estudar enfermagem. Nasceu na Guiné-Bissau e dos sete aos 11 anos viveu em Portugal. Chegou ao Luxemburgo com 12 anos. O seu projeto de vida é “economizar e um dia partir para a Guiné-Bissau para fazer algo pelo país”. Os pais costumam lá ir com alguma frequência, Carolina não. Sobre o seu país diz ter “uma realidade dura” que não conhece.

Alexandre Mendes, de 53 anos, não pensa em voltar. Mora no Luxemburgo com a esposa, tem um filho em Londres e outro em Madrid. Garantiu ao Contacto que é difícil regressar. Sente-se “guineense, mas com sangue português”, revelou. Eletricista de profissão, achava que ia regressar, mas a instabilidade política e social fez com que passasse os últimos 20 anos na Europa. Os seus objetivos atuais são “estabelecer contactos entre a Guiné-Bissau e o Luxemburgo, inclusive com a seleção.”

Sira Sani, de 56 anos, é empregada de limpeza e está sozinha no Luxemburgo. Emigrou para Portugal em 2000 para acompanhar uma irmã doente. O resto da família, filhos incluidos, estão na Guiné-Bissau. Acredita que o panorama guineense vai melhorar e diz ao Contacto: “O embaixador tem garra, vai trabalhar para aumentar a qualidade dos serviços”. Trabalhar no Luxemburgo permite-lhe ajudar a família na Guiné-Bissau e em Portugal e sente-se integrada no Grão-Ducado, mas quer trabalhar em prol da comunidade e defende que o associativismo é o caminho para obter melhores resultados. Também sonha em voltar.

Primeiro-ministro da Guiné-Bissau visita comunidade no próximo sábado

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, vai fazer uma visita relâmpago à comunidade guineense do Luxemburgo no próximo sábado, avançou ao Contacto Joaquim Apolinário Mendes de Carvalho, embaixador da Guiné-Bissau em Bruxelas. O primeiro-ministro não tem agenda oficial, nem de cooperação.

O diplomata assumiu o cargo há aproximadamente dois meses e encontra-se atualmente a visitar as comunidades imigrantes. Foi neste âmbito que visitou no sábado o Luxemburgo, onde se estima que vivam 3.000 guineenses. Os números não são oficiais e foram adiantados pelo próprio embaixador, segundo estimativas das associções no país. “O facto de muitos terem dupla nacionalidade faz com que procurem os serviços consulares de Portugal”, explicou.

O diplomata pediu “um associativismo forte” da comunidade guineense no Luxemburgo, para que “sejam escutados pelas autoridades da Guiné-Bissau”. Criar uma associção maior e com representatividade foi a proposta que o embaixador fez aos emigrantes.

Neste primeiro contacto oficial com a comunidade, o embaixador assume “que a maioria dos imigrantes demonstra alguma preocupação com a qualidade dos serviços públicos da Guiné-Bissau, mas tem bastantes expetativas em relação ao desenvolvimento e crescimento do país”.

Segundo um relatório do Fundo Monetário Internacional, a Guiné-Bissau tem um crescimento económico acima da África subsaariana, mas que pode ser potencializado, uma determinação que o próprio embaixador também defende. “O país pode ter um crescimento de dois dígitos”.

Com uma área de jurisdição que contempla Luxemburgo, Suíça, Holanda e Bélgica, e que é alargada aos países do norte da Europa, Joaquim de Carvalho diz que está a negociar com a Secretaria das Comunidades para “desbloquear equipamento móvel para responder a todos os pedidos, inclusive ao passaporte digital”. Atualmente, o tempo de espera é no mínimo de um mês, não tendo sido dito ao Contacto, o tempo de espera máximo.

As permanências consulares itinerantes também vão ser uma realidade, sem data prevista de arranque, estando dependente da data “de disponibilidade do equipamento movél”, esclareceu o embaixador.

Para o diplomata, “as deslocações a Bruxelas não são cómodas, perdem-se dias de trabalho e há despesas”, elegendo assim as permanências consulares como uma das necessidades que tem de tratar com grande pioridade.

