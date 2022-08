Lacuna legal limita trabalho policial na perseguição de fugitivos, vinca Martine Solovieff.

Sociedade 3 min.

Crime

No Luxemburgo é demasiado fácil os criminosos fugirem do país, diz procuradora-geral

Lacuna legal limita trabalho policial na perseguição de fugitivos, vinca Martine Solovieff.

O Luxemburgo deveria colmatar uma lacuna legal existente que impede a polícia de perseguir criminosos condenados que fogem após a sentença, declarou a Procuradora-Geral do país. Atualmente, a lei não permite à polícia utilizar uma gama completa de táticas para localizar os fugitivos, tais como intercetar registos telefónicos, explicou Martine Solovieff num comentário ao último relatório anual do Ministério da Justiça.

Dependendo do crime, as pessoas condenadas a cumprir pena de prisão podem simplesmente receber uma carta a pedir-lhes para se apresentarem na prisão para iniciarem o cumprimento da sua sentença.

No entanto, se o condenado decidir fugir durante este período intermediário, a polícia está limitada nas suas ações na busca pelo fugitivo. As autoridades podem lançar apelos públicos para procurar o fugitivo e agir em caso de denúncia, mas está proibido o reforço de vigilância ao indivíduo ou dos seus contactos próximos, o que significa que frequentemente "a sua detenção é uma questão de puro acaso", precisou Solovieff.

Criminosos em fuga no estrangeiro

São vários os casos mediáticos em que pessoas condenadas por crimes graves no Luxemburgo fugiram do país, e muitas vezes, permaneceram durante anos escondidos no estrangeiro.

Fugitivo mais procurado do Luxemburgo volta para a prisão em Espanha Jean-Marc Sirichai Kiesch fugiu do Luxemburgo aproveitando uma saída autorizada da prisão, em 2004. Foi preso 16 anos depois em Espanha e depois libertado. Agora vai cumprir na cadeira o resto da pena, oito anos.

Jean-Marc Sirichai Kiesch é um dos exemplos. O homem foi condenado a 20 anos de prisão em 2000 pelo homicídio involuntário de uma mulher em Ettelbruck. Não regressou à prisão em Schrassig após um período de libertação em 2004, tendo fugido para Espanha, onde foi preso em 2020, depois 16 anos em fuga.

Espanha foi também para onde Chizan Guel fugiu em 2018. Condenado do roubo da sede do G4S em Gasperich, ele escapou antes de iniciar a sua sentença e viveu como um homem livre durante mais de um ano, antes de ser perseguido e preso enquanto celebrava o seu 35º aniversário numa discoteca de luxo em Marbella.

Em 2018, a polícia luxemburguesa criou uma unidade especial dedicada à busca de fugitivos - como parte de uma rede mais vasta da UE para localizar os indivíduos mais procurados "most wanted" - mas o trabalho desta unidade está a ser obstruído por lacunas no quadro jurídico nacional, vincou Solovieff.





Em França, por exemplo, um juiz "pode... autorizar a interceção, gravação e transcrição de correspondência enviada por telecomunicações", lembrou a Procuradora-Geral. Chegou a altura do Luxemburgo seguir o exemplo e atualizar as suas leis, acrescentou a jurista.

"Isto é ainda mais importante no que diz respeito aos nossos fugitivos, pois na maioria das vezes saem do nosso território e sem estas medidas de investigação é impossível localizá-los", disse ela. "Dificilmente será, por isso, um choque que pessoas condenadas a longas penas criminais sejam capazes de se esconderem no estrangeiro durante quase 16 anos", acrescentou Solovieff, numa provável referência ao caso Kiesch.

"Os mais procurados da UE"

A polícia do Grão-Ducado declarou, por seu turno, que "não pode comentar os detalhes do seu modus operandi" quando persegue criminosos condenados em fuga.

"Contudo, é de realçar que a cooperação internacional e os apelos públicos desempenham um papel fundamental, por exemplo através da rede Enfast e das campanhas 'Os Mais Procurados da UE'", declarou um porta-voz da polícia.

O Ministério da Justiça do Luxemburgo está atualmente a estudar a questão "para poder elaborar um anteprojecto de lei para esta finalidade" no futuro, precisou um porta-voz do ministério ao The Luxembourg Times.

O artigo foi publicado originalmente no The Luxembourg Times.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.