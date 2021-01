Já Portugal é o quarto pior da lista, com 18,9% dos residentes a ter problemas em manter a casa aquecida no inverno.

No Luxemburgo, 2,4% das famílias não conseguem aquecer a casa no inverno

O Luxemburgo é o quinto país da União Europeia com a mais baixa taxa de residentes com problemas de aquecimento nas casas durante o inverno. De acordo com os dados divulgados hoje pelo gabinete europeu de estatística, Eurostat, 2,4% das famílias do Grão-Ducado não conseguiram manter as suas casas aquecidas durante o inverno do ano passado.

Os Estados-membros com menos problemas são a Finlândia e a Áustria, ambas com 1,8% de casas sem aquecimento, seguidas da Suécia (1,9%) e Eslovénia (2,3%).

Já Portugal é o quarto pior da lista, com 18,9% dos residentes a ter problemas em manter a casa aquecida no inverno, bastante abaixo da média do bloco comunitário, que é de 6,9%.

Bulgária (30,1%), Lituânia (26,7%) e Chipre (21%) são os Estados-membros no fim da tabela.

Fora da União Europeia, a Suíça é o país com a menor taxa, com, 0,3%, e a Noruega o segundo, com 1%.

Ainda de acordo com os dados do Eurostat, no Luxemburgo 15,4% das casas têm infiltrações no teto, a sétima pior taxa da UE. Portugal está em penúltimo com 24,4%, acima da média da UE (12,7%).



