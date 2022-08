A presidente da associação Amazing Kids alerta que, no bullying, todos são vítimas. Os agressores também.

Educação

No bullying todos são vítimas. Incluindo os agressores

Diana ALVES A presidente da associação Amazing Kids alerta que, no bullying, todos são vítimas. Os agressores também.

Sejam agressores, vítimas ou simplesmente testemunhas, "100% das crianças passam por situações de bullying durante o percurso escolar".

A convicção é de Catherine Verdier, psicóloga e presidente da Amazing Kids, uma associação de prevenção do bullying. A responsável destaca que, de uma forma ou outra, o bullying afeta todas as crianças. Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

