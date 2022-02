A apatia e o desprezo pelos semelhantes não podem ser as regras do jogo.

Indiferença

Ninguém ajudou

Hugo GUEDES PINTO Falhámos enquanto sociedade quando nem cumprimos com o instinto mais básico daquilo que nos deve definir como espécie: a ajuda a quem está caído e não se consegue levantar.

Março de 1964. Por volta das três da manhã uma mulher de 28 anos, Kitty Genovese, saiu do bar onde trabalhava e conduziu o seu pequeno Fiat vermelho até casa em Kew Gardens, uma zona residencial de classe média em Nova York.



Entre o carro e a porta do prédio, foi esfaqueada duas vezes por Winston Moseley. Kitty gritou. Alguns vizinhos ouviram e pensaram tratar-se de uma discussão embriagada entre um casal. O atacante fugiu, deixando Genovese a arrastar-se pelas traseiras do prédio, incapaz de entrar no seu edifício porque a porta estava trancada, incapaz de gritar alto por ter o pulmão perfurado. Passado dez minutos, Moseley voltou e concluiu o seu crime hediondo; Genovese sucumbiu a caminho do hospital, já depois de finalmente alguém ter chamado por ajuda. Tinha passado meia hora desde o primeiro grito. O New York Times titulou: "38 pessoas testemunharam um assassínio e ninguém chamou a polícia".

O caso de Kitty Genovese tornou-se tristemente célebre nos Estados Unidos, simbolizando a apatia que governa a vida nas grandes cidades. Levou à criação do 911, o número de emergência. Continua a inspirar filmes, peças de teatro e livros (um deles, "Ninguém ajudou", é uma investigação aprofundada do caso). Há teses de psicologia baseadas no tema, e mesmo hoje (quando sabemos que afinal havia apenas um par de testemunhas) serve de exemplo para o "dilema do voluntário" – uma situação em que cada interveniente pode fazer um pequeno sacrifício que beneficie a todos, mas habitualmente prefere esperar até vir a beneficiar desse mesmo sacrifício feito por outrem, sem se chatear.

Tudo isto vem a propósito de René Robert, fotógrafo suíço conhecido pelo seu trabalho com artistas do flamenco e que vivia em Paris há seis décadas. Na noite de 19 de Janeiro, Robert acabou de jantar e caminhava pela rua de Turbigo – uma artéria central cheia de restaurantes e animação, a dez minutos a pé do Louvre, um pouco mais até ao Eliseu ou às lojas de luxo da Place Vendôme; o centro da civilização, portanto. Foi aqui que o senhor de 85 anos se sentiu mal. Caiu. Desmaiou. E ali ficou durante nove horas, durante toda a noite gélida, sem que ninguém o auxiliasse. Às 6 da manhã do dia seguinte, um sem-abrigo estranhou e chamou ajuda, mas era tarde demais. René Robert morreu de hipotermia extrema, a caminho do hospital.

Falhámos enquanto sociedade quando nem cumprimos com o instinto mais básico daquilo que nos deve definir como espécie: a ajuda a quem está caído e não se consegue levantar.

Ao descrever o sucedido, o seu velho amigo Michel Mompontet enfiou o dedo até ao fundo da ferida: "antes de começar a acusar e julgar, tenho de perguntar-me: estou 100% seguro que eu, confrontado com um homem caído no chão, teria parado para ajudar? Será que nunca olhei para o outro lado ao deparar-me com alguém enregelado na soleira de uma porta?". Todos os anos, estima-se que 600 sem-abrigo morram pelas ruas de França. Não é surpreendente – mas é à mesma arrepiante – que tenha sido um sem-abrigo a, finalmente, chamar a ajuda médica. Não é surpreendente – mas é à mesma revoltante – que só estejamos a falar sobre este tema porque quem morreu desta vez fosse uma pessoa conhecida.

Recuso a ideia de que a apatia e o desprezo pelos semelhantes sejam as actuais regras do jogo, mas é verdade que o que aconteceu é devastador. Falhámos enquanto sociedade quando nem cumprimos com o instinto mais básico daquilo que nos deve definir como espécie: a ajuda a quem está caído e não se consegue levantar. Um senhor de 85 anos ficou uma noite de inverno estendido numa rua de Paris. Ninguém o ajudou.

