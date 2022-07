A gigante do streaming perdeu cerca de um milhão de assinantes no segundo trimestre de 2022. A recuperação esperada no verão está nas mãos de séries como Stranger Things ou filmes com Ryan Gosling e Chris Evans.

Sociedade 3 min.

Streaming

Um milhão de pessoas disseram adeus à Netfix em três meses. Crise à porta?

AFP A gigante do streaming perdeu cerca de um milhão de assinantes no segundo trimestre de 2022. A recuperação esperada no verão está nas mãos de séries como Stranger Things ou filmes com Ryan Gosling e Chris Evans.

A Netflix, pioneira da indústria de conteúdos audiovisuais em streaming, anunciou terça-feira que tinha perdido 970 mil assinantes entre o final de março e o final de junho. É um valor significativo mas menor do que o esperado - estimativas apontavam para dois milhões.

"Não é fácil falar de sucesso quando se perdeu um milhão de clientes", reconheceu o cofundador Reed Hastings. "Mas estamos bem preparados para o próximo ano", disse à AFP.

A plataforma, que tem agora 220,67 milhões de assinantes em todo o mundo, tinha anunciado a perda de assinantes no primeiro trimestre, pela primeira vez numa década.

A Netflix comunicou vendas de 7,97 mil milhões de dólares (7,83 mil milhões de euros) para o período de abril a junho, um resultado abaixo das expetativas. No entanto, conseguiu um lucro líquido melhor do que o esperado de 1,41 mil milhões de euros.

As contas "mostram que a Netflix não corre o risco de sair do negócio por enquanto", constatou o analista independente Rob Enderle. "Ganharam algum tempo que precisam para parar a hemorragia dos assinantes", afirmou à AFP.

A Netflix espera recuperar um milhão de subscritores no terceiro trimestre, elevando para 221,67 milhões de subscritores pagantes. Um número que, no entanto, ainda está abaixo do do final de 2021.

Para o conseguir, a plataforma conta em particular com o sucesso da quarta temporada da série de ficção científica e aventura adolescente "Stranger Things" e também com o lançamento de "The Gray Man" (com Ryan Gosling e Chris Evans), filme dos irmãos Russo, os realizadores de "Avengers: Endgame".

"Com 1,3 mil milhões de horas visualizadas para a temporada 4 Stranger Things, a capacidade da Netflix de produzir conteúdos de sucesso não está em questão", garante Neil Saunders, o diretor da GlobalData. Mas "o modelo da Netflix não é tão relevante para gerar crescimento numa economia em mudança e numa sociedade de consumo", acrescentou.

Após anos de conquista rápida de assinaturas, e depois de tirar o máximo partido da pandemia e das restrições sanitárias, Netflix está a experimentar um efeito de correção, amplificado pela concorrência que tem saturado o mercado nos últimos anos. As perdas dos assinantes são agravadas por um ambiente económico desfavorável, desde a guerra na Ucrânia até à inflação e ao dólar forte. "A Netflix continua a ser a líder, mas se não encontrar mais franquias que ressoem amplamente, acabará por ter de se esforçar por se manter à frente", comentou o analista de eMarketer, Ross Benes, citado pela AFP.

No primeiro trimestre, o serviço tinha perdido 200 mil assinantes em todo o mundo, em comparação com o final de 2021. A plataforma anunciou então, em abril, a intenção de oferecer uma subscrição mais barata mas com publicidade, após anos de recusa deste formato.

"Dada a elevada procura das marcas, este produto deverá aumentar as suas receitas por utilizador. Mas não há provas de que vão recuar os cancelamentos de assinaturas ou atrair novos consumidores em número suficiente", disse Ross Benes.

Na semana passada, a empresa disse que a nova subscrição seria para além das três opções já disponíveis ("Essential", "Standard" e "Premium"), com a opção mais barata a custar dez dólares por mês nos EUA. O alvo é um lançamento no início de 2023.

A Netflix também alertou que vai limitar a possibilidade de partilha da palavra-passe, que permite que muitas pessoas acedam ao conteúdo da plataforma sem pagar.

O abrandamento do crescimento da plataforma também resultou em despedimentos: mais de 400 empregados foram despedidos durante o último trimestre, principalmente nos EUA. Mas o grupo continua a investir na produção de conteúdos: anunciou a aquisição do estúdio de animação australiano Animal Logic, que conta com cerca de 800 empregados.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.